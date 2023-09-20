https://sputnikarabic.ae/20230920/الشرطة-الإسرائيلية-تفتح-تحقيقا-مشتركا-مع-الجيش-حول-سرقة-دبابة-من-قاعدة-عسكرية-1081220274.html

الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا مشتركا مع الجيش حول سرقة دبابة من قاعدة عسكرية

الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا مشتركا مع الجيش حول سرقة دبابة من قاعدة عسكرية

شهدت قاعدة عسكرية مخصصة للتدريب في شمالي إسرائيل، حادث سرقة دبابة، تم العثور عليها لاحقا، في ساحة خردة. 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T10:03+0000

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وتم فتح تحقيق في الحادث شارك فيه ممثلون من الشرطة الإسرائيلية والجيش، حسبما ذكر موقع "آي -24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.ولفت الموقع إلى أن تفاصيل الحادث لا تزال غير معروفة، رغم العثور على الدبابة التي تم سرقتها من قاعدة عسكرية إسرائيلية مخصصة لمهام التدريبات الليلة، في شمالي البلاد.وأوضح الموقع أن الدبابة تم العثور عليها في منطقة قريبة من القاعدة، بعد فترة قصيرة من السرقة، بواسطة محققين من لواء الساحل.وذكر الموقع أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الدبابة لم تكن في وضع التشغيل القتالي، وأنه لم يتم التوصل للدوافع وراء حادث السرقة في الوقت الحالي.كما أشار الموقع إلى أن هناك أنباء عن أن ما تم سرقته عبارة عن هيكل دبابة من طراز "ميركافا - 2" وأنها كانت تستخدم كمركبة تدريب ثابتة للجنود دون أن تحتوي على أجهزة فعالة أو وسائل قتالية.يذكر أن عسكريين سابقين كانوا ضمن المحتجين ضد الإصلاحات القضائية في إسرائيل، قاموا منذ أشهر، بسرقة مدرعة يرجع تاريخ استخدامها إلى حرب أكتوبر (حرب الغفران في إسرائيل)، لاستخدامها كعلامة رمزية في احتجاجاتهم، قبل أن يتم إيقافهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.

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