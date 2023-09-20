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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230920/القوات-الروسية-تدمر-طائرة-هجومية-تابعة-لمجموعة-آزوف-وتحيد-50-عسكريا-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1081211362.html
القوات الروسية تدمر طائرة هجومية تابعة لمجموعة "آزوف" وتحيد 50 عسكريا في اتجاه كراسني ليمان
القوات الروسية تدمر طائرة هجومية تابعة لمجموعة "آزوف" وتحيد 50 عسكريا في اتجاه كراسني ليمان
أعلن مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأربعاء، أن قوات المجموعة دمرت طائرة هجومية تابعة لوحدات الفرقة الخاصة... 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T02:24+0000
2023-09-20T02:26+0000
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وقال سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان، في منطقة غابة سيريبريانسك، شنت وحدات المجموعة الروسية عمليات هجومية، وقامت الطائرات بضربات جوية، وتم تحقيق هزيمة وحدات الاقتحام التابعة للفرقة الميكانيكية الـ67 للقوات الأوكرانية والفرقة الخاصة "آزوف" [منظمة إرهابية محظورة في روسيا].وأوضح أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت حوالي 50 عسكريًا، وتم تدمير مركبة مصفحة قتالية".وأشار سافتشوك إلى أنه تم بواسطة وسائل الدفاع الجوي إسقاط قذيفة صاروخية من نوع "هايمارس".كما أفاد مدير المركز الإعلامي بأن "طائرات القوات الجوية للمجموعة شنت ضربات على أربعة مراكز قيادة ورصد في مناطق تورسكوي وسيريبريانكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230918/توليب-تدك-مواقع-الأوكرانيين-في-اتجاه-كراسني-ليمان-فيديو-1081138519.html
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القوات الروسية تدمر طائرة هجومية تابعة لمجموعة "آزوف" وتحيد 50 عسكريا في اتجاه كراسني ليمان

02:24 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 02:26 GMT 20.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأربعاء، أن قوات المجموعة دمرت طائرة هجومية تابعة لوحدات الفرقة الخاصة 'آزوف' التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، لافتا إلى أن خسائر العدو بلغت حوالي 50 عسكريًا.
وقال سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان، في منطقة غابة سيريبريانسك، شنت وحدات المجموعة الروسية عمليات هجومية، وقامت الطائرات بضربات جوية، وتم تحقيق هزيمة وحدات الاقتحام التابعة للفرقة الميكانيكية الـ67 للقوات الأوكرانية والفرقة الخاصة "آزوف" [منظمة إرهابية محظورة في روسيا].
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وأوضح أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت حوالي 50 عسكريًا، وتم تدمير مركبة مصفحة قتالية".
وأشار سافتشوك إلى أنه تم بواسطة وسائل الدفاع الجوي إسقاط قذيفة صاروخية من نوع "هايمارس".
كما أفاد مدير المركز الإعلامي بأن "طائرات القوات الجوية للمجموعة شنت ضربات على أربعة مراكز قيادة ورصد في مناطق تورسكوي وسيريبريانكا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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