https://sputnikarabic.ae/20230920/القوات-الروسية-تدمر-طائرة-هجومية-تابعة-لمجموعة-آزوف-وتحيد-50-عسكريا-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1081211362.html
القوات الروسية تدمر طائرة هجومية تابعة لمجموعة "آزوف" وتحيد 50 عسكريا في اتجاه كراسني ليمان
القوات الروسية تدمر طائرة هجومية تابعة لمجموعة "آزوف" وتحيد 50 عسكريا في اتجاه كراسني ليمان
أعلن مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأربعاء، أن قوات المجموعة دمرت طائرة هجومية تابعة لوحدات الفرقة الخاصة... 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T02:24+0000
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وقال سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان، في منطقة غابة سيريبريانسك، شنت وحدات المجموعة الروسية عمليات هجومية، وقامت الطائرات بضربات جوية، وتم تحقيق هزيمة وحدات الاقتحام التابعة للفرقة الميكانيكية الـ67 للقوات الأوكرانية والفرقة الخاصة "آزوف" [منظمة إرهابية محظورة في روسيا].وأوضح أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت حوالي 50 عسكريًا، وتم تدمير مركبة مصفحة قتالية".وأشار سافتشوك إلى أنه تم بواسطة وسائل الدفاع الجوي إسقاط قذيفة صاروخية من نوع "هايمارس".كما أفاد مدير المركز الإعلامي بأن "طائرات القوات الجوية للمجموعة شنت ضربات على أربعة مراكز قيادة ورصد في مناطق تورسكوي وسيريبريانكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230918/توليب-تدك-مواقع-الأوكرانيين-في-اتجاه-كراسني-ليمان-فيديو-1081138519.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
القوات الروسية تدمر طائرة هجومية تابعة لمجموعة "آزوف" وتحيد 50 عسكريا في اتجاه كراسني ليمان
02:24 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 02:26 GMT 20.09.2023) تابعنا عبر
أعلن مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأربعاء، أن قوات المجموعة دمرت طائرة هجومية تابعة لوحدات الفرقة الخاصة 'آزوف' التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، لافتا إلى أن خسائر العدو بلغت حوالي 50 عسكريًا.
وقال سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك
": "في اتجاه كراسني ليمان، في منطقة غابة سيريبريانسك، شنت وحدات المجموعة الروسية عمليات هجومية، وقامت الطائرات بضربات جوية، وتم تحقيق هزيمة وحدات الاقتحام التابعة للفرقة الميكانيكية الـ67 للقوات الأوكرانية والفرقة الخاصة "آزوف" [منظمة إرهابية محظورة في روسيا].
وأوضح أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت حوالي 50 عسكريًا، وتم تدمير مركبة مصفحة قتالية".
وأشار سافتشوك إلى أنه تم بواسطة وسائل الدفاع الجوي إسقاط قذيفة صاروخية من نوع "هايمارس".
كما أفاد مدير المركز الإعلامي بأن "طائرات القوات الجوية للمجموعة شنت ضربات على أربعة مراكز قيادة ورصد في مناطق تورسكوي وسيريبريانكا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.