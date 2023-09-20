https://sputnikarabic.ae/20230920/بولندا-تهدد-أوكرانيا-بتوسيع-قائمة-البضائع-المحظور-استيرادها-1081235029.html

بولندا تهدد أوكرانيا بتوسيع قائمة البضائع المحظور استيرادها

بولندا تهدد أوكرانيا بتوسيع قائمة البضائع المحظور استيرادها

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، أن كييف ستواجه عواقب إذا استمرت في تطوير الصراع في القطاع الزراعي. 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T12:50+0000

2023-09-20T12:50+0000

2023-09-20T12:50+0000

بولندا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104398/51/1043985170_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8a02807c3d3dcc2537409f799a7e1714.jpg

وقال رئيس الوزراء البولندي: "أحذر السلطات الأوكرانية، إذا صعدت الصراع، فسنضيف المزيد من المنتجات إلى الحظر المفروض على الاستيراد إلى بولندا".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا عن فرض حظر وشيك على استيراد أنواع معينة من المنتجات الزراعية من بولندا ردًا على تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية.بدوره، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي روبرت تيلوس إن وارسو ستتأقلم مع ذلك، لأن الإمدادات ضئيلة، "لكن من غير المعروف ما إذا كانت أوكرانيا ستتأقلم".وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا. وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو/ أيار، حتى 5 يونيو/ حزيران 2023، وتم تمديد الحظر لاحقًا حتى 15 سبتمبر.وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس، إن بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر ورومانيا ستناشد المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام. وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن السلطات الأوكرانية لا توافق بشكل قاطع على مثل هذه الخطط، ودعت كييف قيادة الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "حل متوازن".

https://sputnikarabic.ae/20230918/إعلام-بولندا-والمجر-وسلوفاكيا-تقاطع-المفوضية-الأوروبية-بعد-تهديدات-من-كييف-1081163695.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بولندا, العالم, أخبار أوكرانيا