https://sputnikarabic.ae/20230920/بولندا-تهدد-أوكرانيا-بتوسيع-قائمة-البضائع-المحظور-استيرادها-1081235029.html
بولندا تهدد أوكرانيا بتوسيع قائمة البضائع المحظور استيرادها
بولندا تهدد أوكرانيا بتوسيع قائمة البضائع المحظور استيرادها
صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، أن كييف ستواجه عواقب إذا استمرت في تطوير الصراع في القطاع الزراعي. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T12:50+0000
2023-09-20T12:50+0000
2023-09-20T12:50+0000
بولندا
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وقال رئيس الوزراء البولندي: "أحذر السلطات الأوكرانية، إذا صعدت الصراع، فسنضيف المزيد من المنتجات إلى الحظر المفروض على الاستيراد إلى بولندا".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا عن فرض حظر وشيك على استيراد أنواع معينة من المنتجات الزراعية من بولندا ردًا على تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية.بدوره، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي روبرت تيلوس إن وارسو ستتأقلم مع ذلك، لأن الإمدادات ضئيلة، "لكن من غير المعروف ما إذا كانت أوكرانيا ستتأقلم".وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا. وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو/ أيار، حتى 5 يونيو/ حزيران 2023، وتم تمديد الحظر لاحقًا حتى 15 سبتمبر.وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس، إن بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر ورومانيا ستناشد المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام. وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن السلطات الأوكرانية لا توافق بشكل قاطع على مثل هذه الخطط، ودعت كييف قيادة الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "حل متوازن".
https://sputnikarabic.ae/20230918/إعلام-بولندا-والمجر-وسلوفاكيا-تقاطع-المفوضية-الأوروبية-بعد-تهديدات-من-كييف-1081163695.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, العالم, أخبار أوكرانيا
بولندا, العالم, أخبار أوكرانيا
بولندا تهدد أوكرانيا بتوسيع قائمة البضائع المحظور استيرادها
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صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، أن كييف ستواجه عواقب إذا استمرت في تطوير الصراع في القطاع الزراعي.
وقال رئيس الوزراء البولندي: "أحذر السلطات الأوكرانية، إذا صعدت الصراع، فسنضيف المزيد من المنتجات إلى الحظر المفروض على الاستيراد إلى بولندا".
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا عن فرض حظر وشيك على استيراد أنواع معينة من المنتجات الزراعية من بولندا ردًا على تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية.
بدوره، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي روبرت تيلوس إن وارسو ستتأقلم مع ذلك، لأن الإمدادات ضئيلة، "لكن من غير المعروف ما إذا كانت أوكرانيا ستتأقلم".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا. وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو/ أيار، حتى 5 يونيو/ حزيران 2023، وتم تمديد الحظر لاحقًا حتى 15 سبتمبر.
وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس، إن بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر ورومانيا ستناشد المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام. وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن السلطات الأوكرانية لا توافق بشكل قاطع على مثل هذه الخطط، ودعت كييف قيادة الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "حل متوازن".