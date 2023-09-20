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https://sputnikarabic.ae/20230920/بولندا-قد-تتوقف-عن-مساعدة-أوكرانيا-في-حال-تقلص-الدعم-الشعبي-1081215809.html
بولندا قد تتوقف عن مساعدة أوكرانيا في حال تقلص الدعم الشعبي
بولندا قد تتوقف عن مساعدة أوكرانيا في حال تقلص الدعم الشعبي
صرح وزير الشؤون الأوروبية البولندي، سيمون سينكوفسكي، بأن بولندا قد تتوقف عن دعم أوكرانيا إذا كان الرأي العام ضد هذه المساعدات. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T08:01+0000
2023-09-20T08:38+0000
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وقال سينكوفسكي، في مقابلة مع وكالة "آر أيه آر"، إن "تصرفات أوكرانيا لا تؤثر على انطباعاتنا، لكنها تترك انطباعا معينا على الرأي العام البولندي. ويمكن ملاحظة ذلك في استطلاعات الرأي، وفي مستوى الموافقة الشعبية على استمرار الدعم لأوكرانيا. وهذا يضر بأوكرانيا نفسها".وشدد سينكوفسكي على أن تقلص الدعم الشعبي للمساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى الحد الذي هو عليه الآن سيؤدي إلى تقييد تلك المساعدات.وأضاف وزير الشؤون الأوروبية البولندي: "نحن نريد أن نساعد أوكرانيا، ولكن لكي يكون ذلك ممكنا، يجب أن نحصل على دعم المواطنين البولنديين في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، إذا لم يكن هناك دعم لمثل هذه الإجراءات من البولنديين، فسيكون من الصعب علينا أن نواصل مساعدة أوكرانيا، بنفس المستوى الذي كنا عليه قبل ذلك".وردا على ذلك، أعلنت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق الدفاعية الخاصة بأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230918/أوكرانيا-ترفع-دعوى-أمام-منظمة-التجارة-العالمية-ضد-بولندا-وهنغاريا-وسلوفاكيا-1081167283.html
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العالم

بولندا قد تتوقف عن مساعدة أوكرانيا في حال تقلص الدعم الشعبي

08:01 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 08:38 GMT 20.09.2023)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - بولنديون يعرضون على توصيل اللاجئين دون مقابل، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - بولنديون يعرضون على توصيل اللاجئين دون مقابل، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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صرح وزير الشؤون الأوروبية البولندي، سيمون سينكوفسكي، بأن بولندا قد تتوقف عن دعم أوكرانيا إذا كان الرأي العام ضد هذه المساعدات.
وقال سينكوفسكي، في مقابلة مع وكالة "آر أيه آر"، إن "تصرفات أوكرانيا لا تؤثر على انطباعاتنا، لكنها تترك انطباعا معينا على الرأي العام البولندي. ويمكن ملاحظة ذلك في استطلاعات الرأي، وفي مستوى الموافقة الشعبية على استمرار الدعم لأوكرانيا. وهذا يضر بأوكرانيا نفسها".
وشدد سينكوفسكي على أن تقلص الدعم الشعبي للمساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى الحد الذي هو عليه الآن سيؤدي إلى تقييد تلك المساعدات.
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وأضاف وزير الشؤون الأوروبية البولندي: "نحن نريد أن نساعد أوكرانيا، ولكن لكي يكون ذلك ممكنا، يجب أن نحصل على دعم المواطنين البولنديين في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، إذا لم يكن هناك دعم لمثل هذه الإجراءات من البولنديين، فسيكون من الصعب علينا أن نواصل مساعدة أوكرانيا، بنفس المستوى الذي كنا عليه قبل ذلك".
وفي وقت سابق، قدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بفرض قيود أحادية على استيراد السلع الزراعية الأوكرانية من قبل كل من هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا.
وردا على ذلك، أعلنت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق الدفاعية الخاصة بأوكرانيا.
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