https://sputnikarabic.ae/20230920/بولندا-قد-تتوقف-عن-مساعدة-أوكرانيا-في-حال-تقلص-الدعم-الشعبي-1081215809.html

بولندا قد تتوقف عن مساعدة أوكرانيا في حال تقلص الدعم الشعبي

بولندا قد تتوقف عن مساعدة أوكرانيا في حال تقلص الدعم الشعبي

صرح وزير الشؤون الأوروبية البولندي، سيمون سينكوفسكي، بأن بولندا قد تتوقف عن دعم أوكرانيا إذا كان الرأي العام ضد هذه المساعدات. 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T08:01+0000

2023-09-20T08:01+0000

2023-09-20T08:38+0000

العالم

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وقال سينكوفسكي، في مقابلة مع وكالة "آر أيه آر"، إن "تصرفات أوكرانيا لا تؤثر على انطباعاتنا، لكنها تترك انطباعا معينا على الرأي العام البولندي. ويمكن ملاحظة ذلك في استطلاعات الرأي، وفي مستوى الموافقة الشعبية على استمرار الدعم لأوكرانيا. وهذا يضر بأوكرانيا نفسها".وشدد سينكوفسكي على أن تقلص الدعم الشعبي للمساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى الحد الذي هو عليه الآن سيؤدي إلى تقييد تلك المساعدات.وأضاف وزير الشؤون الأوروبية البولندي: "نحن نريد أن نساعد أوكرانيا، ولكن لكي يكون ذلك ممكنا، يجب أن نحصل على دعم المواطنين البولنديين في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، إذا لم يكن هناك دعم لمثل هذه الإجراءات من البولنديين، فسيكون من الصعب علينا أن نواصل مساعدة أوكرانيا، بنفس المستوى الذي كنا عليه قبل ذلك".وردا على ذلك، أعلنت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق الدفاعية الخاصة بأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230918/أوكرانيا-ترفع-دعوى-أمام-منظمة-التجارة-العالمية-ضد-بولندا-وهنغاريا-وسلوفاكيا-1081167283.html

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