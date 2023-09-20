https://sputnikarabic.ae/20230920/تاريخ-نمو-الدين-الوطني-الأمريكي-1081223656.html
تاريخ نمو الدين الوطني الأمريكي
تاريخ نمو الدين الوطني الأمريكي
تاريخ نمو الدين الوطني الأمريكي
2023-09-20T11:11+0000
2023-09-20T11:11+0000
2023-09-20T11:11+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في تصريحات إعلامية لها، الإثنين الماضي، إن الدين الوطني الأمريكي يبلغ حاليًا قرابة 33.04 تريليون دولار، ورغم ذلك أكدت أن بلادها تسير على "مسار مستدام".قد يعجبك أيضا - جيم روجرز لـ"سبوتنيك": أمريكا ستفقد مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم بسبب نمو الدين العامويأتي وصول الدين الوطني الأمريكي إلى 33 تريليون دولار، بينما يعمل الكونغرس الأمريكي على تمويل الحكومة قبل نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، خشية المخاطرة بإغلاق الحكومة.وأعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا عن نبذة تاريخية حول نمو الدين العام الأمريكي على مدار 100 عام الماضية.اقرأ أيضا - ما معنى بلوغ أمريكا "حد الدين"... وهل ينذر ذلك بإفلاسها؟
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تاريخ نمو الدين الوطني الأمريكي
تاريخ نمو الدين الوطني الأمريكي
تاريخ نمو الدين الوطني الأمريكي
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أفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين القومي الأمريكي تجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في تصريحات
إعلامية لها، الإثنين الماضي، إن الدين الوطني الأمريكي يبلغ حاليًا قرابة 33.04 تريليون دولار، ورغم ذلك أكدت أن بلادها تسير على "مسار مستدام".
ويأتي وصول الدين الوطني الأمريكي إلى 33 تريليون دولار
، بينما يعمل الكونغرس الأمريكي على تمويل الحكومة قبل نهاية شهر
سبتمبر/ أيلول الجاري، خشية المخاطرة بإغلاق الحكومة.
وأعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا عن نبذة تاريخية حول نمو الدين العام الأمريكي على مدار 100 عام الماضية.