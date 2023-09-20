https://sputnikarabic.ae/20230920/تعرف-على-مرتبة-اللغة-العربية-بين-أكثر-10-لغات-تداولا-في-العالم-1081236698.html

تعرف على مرتبة اللغة العربية بين أكثر 10 لغات تداولا في العالم

تعرف على مرتبة اللغة العربية بين أكثر 10 لغات تداولا في العالم

تعتبر اللغة مفتاح التواصل بين الناس ويتحدث 8 مليار شخص يعيشون على كوكب الأرض نحو 7118 لغة حية. 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T13:46+0000

2023-09-20T13:46+0000

2023-09-20T13:46+0000

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اكتسبت بعض اللغات مكانة عالمية نظرا لعدد المتحدثين بها وهذه قائمة بأكثر عدد لغات تحدثا في العالم، بدءا من المرتبة العاشرة، بحسب موقع insidermonkey:10 – اللغة الأردية: يتحدث اللغة الأردية 231.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وهي اللغة الوطنية الرسمية لباكستان، وهي تنتمي إلى عائلة اللغات الهندية الأوروبية.9- اللغة الروسية: يتحدث بها 255 مليون شخص، وتحتل اللغة الروسية المرتبة التاسعة بين أكثر 50 لغة تحدثًا في العالم، وكان موطنها الأصلي هو الاتحاد الروسي.8- اللغة البرتغالية: تنتمي اللغة البرتغالية إلى العائلة الهندية الأوروبية، ويبلغ عدد مستخدميها في العالم 263.6 مليون مستخدم، وهي اللغة الوطنية الرسمية للبرتغال.7- اللغة البنغالية: يستخدم اللغة البنغالية 272 مليون شخص في جميع أنحاء العالم للتواصل وهي اللغة الرسمية في بنغلاديش، وتنتمي إلى عائلة اللغات الهندية الأوروبية.6- اللغة العربية الفصحى: مع وجود 274 مليون متحدث، تعد اللغة العربية الفصحى هي اللغة السادسة الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، وتنتمي إلى عائلة اللغات الأفرو - آسيوية، ونشأت فيشيه الجزيرة العربية.5- اللغة الفرنسية: التي يتحدث بها 309.8 مليون شخص في العالم.4- اللغة الإسبانية: يتحدث اللغة الإسبانية 559.1 مليون شخص على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الرابعة و تنتمي إلى عائلة اللغات الهندية الأوروبية.3- اللغة الهندية: يتحدث اللغة الهندية 609.5 مليون شخص في العالم، وتنتمي إلى عائلة اللغات الهندية الأوروبية، وهي أيضًا اللغة الرسمية في الهند.2- لغة المندرين الصينية: يتحدث بها 1.1 مليار شخص حول العالم، وهي تنتمي إلى عائلة اللغات الصينية التبتية ونشأت في الصين.1- اللغة الإنجليزية: يتحدث بها أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم، وتنتمي اللغة الإنجليزية إلى عائلة اللغات الهندية الأوروبية، التي نشأت في المملكة المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230522/دولة-أوروبية-يتحدث-سكانها-اللغة-العربية-ما-هي؟-1077308029.html

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