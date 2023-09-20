https://sputnikarabic.ae/20230920/حاكم-إقليم-كراسنودار-الروسي-اشتعال-النيران-في-خزان-وقود-في-سوتشي-1081211834.html
حاكم إقليم كراسنودار الروسي: اشتعال النيران في خزان وقود في سوتشي
حاكم إقليم كراسنودار الروسي: اشتعال النيران في خزان وقود في سوتشي
أفاد حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، صباح اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في خزان لوقود الديزل في منطقة أدلر بمدينة سوتشي، 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T04:10+0000
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وقال كوندراتييف، عبر قناته بموقع تلغرام: "اندلع حريق في خزان للوقود الديزل في منطقة أدلر بمدينة سوتشي في ساعات الصباح الباكر. مساحة الحريق تبلغ 96 مترًا مربعًا".وأضاف: "وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات... ولا تهديدات بانتشار الحريق. تم التحقيق في أسباب الحادث".وأشار إلى أن أكثر من 60 شخصًا و15 وحدة من المعدات تعمل في الموقع.وفي وقت سابق، أبلغت خدمة الطوارئ الروسية وكالة "سبوتنيك" أن سكان منطقة أدلر في سوتشي أبلغوا عن حريق في منطقة المطار ومستودع الوقود على شارع أفياسيون.بدورها، أعلنت الخدمة الصحفية لمطار المدينة لوكالة "سبوتنيك" أن المطار لم يتوقف عن العمل وما زال يعمل بشكل طبيعي.
https://sputnikarabic.ae/20230531/السلطات-الروسية-تعلن-سقوط-مسيرة-على-أراضي-مصفاة-نفطية-في-إقليم-كراسنودار-1077602389.html
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حاكم إقليم كراسنودار الروسي: اشتعال النيران في خزان وقود في سوتشي
04:10 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 04:20 GMT 20.09.2023) تابعنا عبر
أفاد حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، صباح اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في خزان لوقود الديزل في منطقة أدلر بمدينة سوتشي،
وقال كوندراتييف، عبر قناته بموقع تلغرام: "اندلع حريق في خزان للوقود الديزل في منطقة أدلر بمدينة سوتشي في ساعات الصباح الباكر. مساحة الحريق تبلغ 96 مترًا مربعًا".
وأضاف: "وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات... ولا تهديدات بانتشار الحريق. تم التحقيق في أسباب الحادث".
وأشار إلى أن أكثر من 60 شخصًا و15 وحدة من المعدات تعمل في الموقع.
وفي وقت سابق، أبلغت خدمة الطوارئ الروسية وكالة "سبوتنيك
" أن سكان منطقة أدلر في سوتشي أبلغوا عن حريق في منطقة المطار ومستودع الوقود على شارع أفياسيون.
بدورها، أعلنت الخدمة الصحفية لمطار المدينة لوكالة "سبوتنيك" أن المطار لم يتوقف عن العمل وما زال يعمل بشكل طبيعي.