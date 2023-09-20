https://sputnikarabic.ae/20230920/خبير-التفاهمات-الإيرانية-التركية-الروسية-تتفوق-على-التدخلات-الغربية-في-القوقاز--1081237190.html
خبير: التفاهمات الإيرانية التركية الروسية تتفوق على التدخلات الغربية في القوقاز
خبير: التفاهمات الإيرانية التركية الروسية تتفوق على التدخلات الغربية في القوقاز
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T13:50+0000
2023-09-20T13:50+0000
2023-09-20T13:50+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: التفاهمات الإيرانية التركية الروسية تتفوق على التدخلات الغربية في القوقاز
خبير: التفاهمات الإيرانية التركية الروسية تتفوق على التدخلات الغربية في القوقاز
الدفاع الأذربيجانية تعلن وقف إطلاق النار في قره باغ، ويقول الخبير في العلاقات والنزاعات الدولية والرئيس المناوب لمركز اتجاهات للدراسات أحمد الحاج علي لبرنامجنا:غوتيريش يدعو لإحلال السلام الدائم في أوكرانيا. وهو ما قال عنه مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد:قتلى وجرحى باقتحام إسرائيلي لمخيم جنين، ويقول الخبير في الشأن الفلسطيني والأستاذ الجامعي الدكتور أسعد العويوي لبرنامجنا:الولايات المتحدة تضغط على دول الخليج بشأن الملف النووي الإيراني، ويقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامجنا:توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع:التفاصيل في الملف الصوتي ...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: التفاهمات الإيرانية التركية الروسية تتفوق على التدخلات الغربية في القوقاز
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نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الدفاع الأذربيجانية تعلن وقف إطلاق النار في قره باغ، ويقول الخبير في العلاقات والنزاعات الدولية والرئيس المناوب لمركز اتجاهات للدراسات أحمد الحاج علي لبرنامجنا:
"عمليا هناك تفاهمات أبرمت بين الطرفين عام 2020، لكن هناك أيضا بعض التفاصيل التي لم تستكمل، ولم يتم تنفيذها بشكل كامل، وبالطبع التدخل الأمريكي هو من يريد إثارة الفتنة بين دول الإقليم، سواء بين أرمينيا وأذربيجان، أو بين تركيا وروسيا، وإشراك إيران في هذا الصراع أيضا، لكن يبدو أن التفاهمات الإيرانية التركية الروسية، تتفوق على التدخلات الأجنبية الغربية".
غوتيريش يدعو لإحلال السلام الدائم في أوكرانيا. وهو ما قال عنه مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد:
"أستبعد أن يتمكن غوتيريش هذه المرة من التأثير على الغرب أو زيلينسكي أو يكون له دور حاسم ويبقى التعويل على الدور التركي في حل هذه الأزمة".
قتلى وجرحى باقتحام إسرائيلي لمخيم جنين، ويقول الخبير في الشأن الفلسطيني والأستاذ الجامعي الدكتور أسعد العويوي لبرنامجنا:
"هذه السياسة الاحتلالية هي استمرار لنهج العدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة ضد النخب المقاومة من أبناء الشعب الفلسطيني لهذا الاحتلال في منطقة الشمال والأغوار وفي مناطق تخوم غزة".
الولايات المتحدة تضغط على دول الخليج بشأن الملف النووي الإيراني، ويقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامجنا:
"الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم عدة أدوات للضغط والتأثير السياسي على إيران، وتستخدمها متى تشاء وفقا لمصالحها، منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنها دول الخليج، وإسرائيل ودول أخرى، لكن كل هذه الأمور لن تخضع إيران ولن يكون لها أي تأثير فعلي على أرض الواقع".
توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع:
"الخفض الطوعي للإنتاج الذي تقوده روسيا والسعودية هو سلاح للحد من الطغيان الأمريكي ويؤثر سلبا على اقتصادات الدول الغربية بسبب التضخم الذي تشهده ولن ينتهي هذا الخفض قبل أن تقدم الولايات المتحدة تنازلات".
التفاصيل في الملف الصوتي ...