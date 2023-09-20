https://sputnikarabic.ae/20230920/راجمة-أوكرانية-تتفاجأ-بقذيفة-روسية-أثناء-عملها-فيديو-1081238434.html
راجمة أوكرانية تتفاجأ بقذيفة روسية أثناء عملها... فيديو
راجمة أوكرانية تتفاجأ بقذيفة روسية أثناء عملها... فيديو
شكلت أطقم المدفعية الروسية بمختلف فئاتها عنصرا حاسما في جميع الصراعات التاريخية والمعاصرة التي خاضتها روسيا. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T14:35+0000
2023-09-20T14:35+0000
2023-09-20T14:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وينفذ سلاح المدفعية الروسي، مهام التمهيد الناري والاستهداف المباشر لمعاقل القوات الأوكرانية، بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.ورصد عناصر قوات المدفعية الروسية، الذين تم حشدهم من جبال الأورال، راجمة صواريخ أوكرانية تنفذ رشقات صاروخية.وبعد تحديد الإحداثيات وجهت المدفعية الروسية ضربة مباشرة للراجمة، ما أدى إلى تدميرها.شاهد أيضا... "سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية.راجمة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
راجمة أوكرانية تتفاجأ بقذيفة روسية أثناء عملها... فيديو
14:35 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 14:43 GMT 20.09.2023) تابعنا عبر
شكلت أطقم المدفعية الروسية بمختلف فئاتها عنصرا حاسما في جميع الصراعات التاريخية والمعاصرة التي خاضتها روسيا.
وينفذ سلاح المدفعية الروسي، مهام التمهيد الناري والاستهداف المباشر لمعاقل القوات الأوكرانية، بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ورصد عناصر قوات المدفعية الروسية، الذين تم حشدهم من جبال الأورال، راجمة صواريخ أوكرانية تنفذ رشقات صاروخية.
وبعد تحديد الإحداثيات وجهت المدفعية الروسية ضربة مباشرة للراجمة، ما أدى إلى تدميرها.