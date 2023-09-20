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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230920/راجمة-أوكرانية-تتفاجأ-بقذيفة-روسية-أثناء-عملها-فيديو-1081238434.html
راجمة أوكرانية تتفاجأ بقذيفة روسية أثناء عملها... فيديو
راجمة أوكرانية تتفاجأ بقذيفة روسية أثناء عملها... فيديو
شكلت أطقم المدفعية الروسية بمختلف فئاتها عنصرا حاسما في جميع الصراعات التاريخية والمعاصرة التي خاضتها روسيا. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T14:35+0000
2023-09-20T14:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وينفذ سلاح المدفعية الروسي، مهام التمهيد الناري والاستهداف المباشر لمعاقل القوات الأوكرانية، بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.ورصد عناصر قوات المدفعية الروسية، الذين تم حشدهم من جبال الأورال، راجمة صواريخ أوكرانية تنفذ رشقات صاروخية.وبعد تحديد الإحداثيات وجهت المدفعية الروسية ضربة مباشرة للراجمة، ما أدى إلى تدميرها.شاهد أيضا... "سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية.راجمة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

راجمة أوكرانية تتفاجأ بقذيفة روسية أثناء عملها... فيديو

14:35 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 14:43 GMT 20.09.2023)
© Sputnik . Ildus Gilyazutdinovمدفع ذاتي الحركة
مدفع ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© Sputnik . Ildus Gilyazutdinov
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شكلت أطقم المدفعية الروسية بمختلف فئاتها عنصرا حاسما في جميع الصراعات التاريخية والمعاصرة التي خاضتها روسيا.
وينفذ سلاح المدفعية الروسي، مهام التمهيد الناري والاستهداف المباشر لمعاقل القوات الأوكرانية، بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ورصد عناصر قوات المدفعية الروسية، الذين تم حشدهم من جبال الأورال، راجمة صواريخ أوكرانية تنفذ رشقات صاروخية.
وبعد تحديد الإحداثيات وجهت المدفعية الروسية ضربة مباشرة للراجمة، ما أدى إلى تدميرها.
شاهد أيضا... "سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية.
راجمة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:11 GMT
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