https://sputnikarabic.ae/20230920/زلزال-يضرب-مصر-ولا-خسائر-حتى-الآن-1081220097.html
زلزال يضرب مصر ولا خسائر حتى الآن
زلزال يضرب مصر ولا خسائر حتى الآن
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، اليوم الأربعاء، وقوع هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T09:59+0000
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وأفاد المعهد في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية على بعد 265 كيلومترا شمال غربي محافظة مرسى مطروح بشمال غربي مصر.وأضاف أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش)، وشعر بها سكان غالبية المحافظات.يذكر أن عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر الدكتور جاد القاضي، كان قد صرح في وقت سابق، بأن البلاد تشهد يومياً هزات يتم رصدها وتسجيلها، لكنها غير محسوسة، ولا يشعر بها المواطنون.وقال المسؤول المصري إن طبيعة الزلازل التي تحدث في الأراضي المصرية لها قوة أقل من المتوسط، موضحا أن مناطق في شمال وشرق البلاد هي الأكثر عرضة للهزات.كما أشار إلى أنه من حين لآخر تشهد البلاد هزات ويكون مصدرها الأصلي خارج الأراضي المصرية من القوس الهيليني أو شرق المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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مصر, أخبار مصر الآن, زلزال, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, زلزال, العالم العربي, الأخبار
زلزال يضرب مصر ولا خسائر حتى الآن
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، اليوم الأربعاء، وقوع هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر.
وأفاد المعهد في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية على بعد 265 كيلومترا شمال غربي محافظة مرسى مطروح بشمال غربي مصر
.
وأضاف أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش)، وشعر بها سكان غالبية المحافظات.
وأوضح المعهد إنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة، أو عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
يذكر أن عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر الدكتور جاد القاضي، كان قد صرح في وقت سابق، بأن البلاد تشهد يومياً هزات يتم رصدها وتسجيلها، لكنها غير محسوسة، ولا يشعر بها المواطنون.
وقال المسؤول المصري إن طبيعة الزلازل
التي تحدث في الأراضي المصرية لها قوة أقل من المتوسط، موضحا أن مناطق في شمال وشرق البلاد هي الأكثر عرضة للهزات.
كما أشار إلى أنه من حين لآخر تشهد البلاد هزات ويكون مصدرها الأصلي خارج الأراضي المصرية من القوس الهيليني أو شرق المتوسط.