عربي
الجيش الروسي يدمر مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-24"
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230920/سبوتنيك-توثق-استسلام-جنود-أوكرانيين-للقوات-المسلحة-الروسية-1081226574.html
"سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية
"سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية
حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات حصرية من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث تم توثيق استسلام جنود أوكرانيين. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T11:10+0000
2023-09-20T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081233064_21:0:1221:675_1920x0_80_0_0_a193d4b86680edceea4e88fceede545d.png
وأظهرت اللقطات قيام جنود أوكرانيين بالاستسلام من خلال رفع أياديهم والتقدم باتجاه القوات المسلحة الروسية.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأت بالفعل الاستسلام طواعية على محور سفاتوفسكي في لوغانسك.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081233064_171:0:1071:675_1920x0_80_0_0_91814d8613e2a2f55365edc36ba9ceec.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

"سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية

11:10 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 20.09.2023)
© Sputnikاستسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية
استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات حصرية من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث تم توثيق استسلام جنود أوكرانيين.
وأظهرت اللقطات قيام جنود أوكرانيين بالاستسلام من خلال رفع أياديهم والتقدم باتجاه القوات المسلحة الروسية.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأت بالفعل الاستسلام طواعية على محور سفاتوفسكي في لوغانسك.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала