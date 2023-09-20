https://sputnikarabic.ae/20230920/سبوتنيك-توثق-استسلام-جنود-أوكرانيين-للقوات-المسلحة-الروسية-1081226574.html
"سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية
"سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية
حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات حصرية من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث تم توثيق استسلام جنود أوكرانيين. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T11:10+0000
2023-09-20T11:10+0000
2023-09-20T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات قيام جنود أوكرانيين بالاستسلام من خلال رفع أياديهم والتقدم باتجاه القوات المسلحة الروسية.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأت بالفعل الاستسلام طواعية على محور سفاتوفسكي في لوغانسك.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية
11:10 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 20.09.2023) تابعنا عبر
حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات حصرية من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث تم توثيق استسلام جنود أوكرانيين.
وأظهرت اللقطات قيام جنود أوكرانيين بالاستسلام من خلال رفع أياديهم والتقدم باتجاه القوات المسلحة الروسية.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأت بالفعل الاستسلام طواعية على محور سفاتوفسكي في لوغانسك.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.