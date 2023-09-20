https://sputnikarabic.ae/20230920/سقوط-مقاتلة-من-طراز-سو-34-في-مدينة-فورونيج-ونجاة-طاقمها-1081219094.html
سقوط مقاتلة من طراز "سو 34" في مدينة فورونيج ونجاة طاقمها
سقوط مقاتلة من طراز "سو 34" في مدينة فورونيج ونجاة طاقمها
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرة مقاتلة من طراز "سو 34" تحطمت في منطقة فورونيج، صباح اليوم الأربعاء، حيث استطاع الطاقم إطلاق مقعد الطوارئ والخروج بسلام... 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T09:36+0000
2023-09-20T09:36+0000
2023-09-20T09:36+0000
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه في الساعة 10.00 صباحا تحطمت طائرة من طراز "سو 34" أثناء رحلة تدريبية مقررة.وأضاف البيان أن طاقم الطائرة المكون من شخصين أطلقا زر الطوارئ ونجحا بالهبوط بالمظلات ولا يوجد أي تهديد لصحتهما".وسقطت الطائرة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، ولم تحدث أضرار على الأرض.كما أشارت وزارة الدفاع الروسية أن سبب الحادث قد يكون خللاً فنياً.
https://sputnikarabic.ae/20230912/الدفاع-الروسية-سقوط-طائرة-سو-24-خلال-تدريبات-في-مقاطعة-فولغوغراد-1080973048.html
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روسيا
سقوط مقاتلة من طراز "سو 34" في مدينة فورونيج ونجاة طاقمها
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرة مقاتلة من طراز "سو 34" تحطمت في منطقة فورونيج، صباح اليوم الأربعاء، حيث استطاع الطاقم إطلاق مقعد الطوارئ والخروج بسلام منها.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه في الساعة 10.00 صباحا تحطمت طائرة من طراز "سو 34" أثناء رحلة تدريبية مقررة.
وأضاف البيان أن طاقم الطائرة المكون من شخصين أطلقا زر الطوارئ ونجحا بالهبوط بالمظلات ولا يوجد أي تهديد لصحتهما".
وسقطت الطائرة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، ولم تحدث أضرار على الأرض.
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية أن سبب الحادث قد يكون خللاً فنياً.