عربي
https://sputnikarabic.ae/20230920/سقوط-مقاتلة-من-طراز-سو-34-في-مدينة-فورونيج-ونجاة-طاقمها-1081219094.html
سقوط مقاتلة من طراز "سو 34" في مدينة فورونيج ونجاة طاقمها
سقوط مقاتلة من طراز "سو 34" في مدينة فورونيج ونجاة طاقمها
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرة مقاتلة من طراز "سو 34" تحطمت في منطقة فورونيج، صباح اليوم الأربعاء، حيث استطاع الطاقم إطلاق مقعد الطوارئ والخروج بسلام... 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T09:36+0000
2023-09-20T09:36+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104273/34/1042733435_0:82:2089:1257_1920x0_80_0_0_3deb8df8ad6dfb193e84c6577ce778ea.jpg
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه في الساعة 10.00 صباحا تحطمت طائرة من طراز "سو 34" أثناء رحلة تدريبية مقررة.وأضاف البيان أن طاقم الطائرة المكون من شخصين أطلقا زر الطوارئ ونجحا بالهبوط بالمظلات ولا يوجد أي تهديد لصحتهما".وسقطت الطائرة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، ولم تحدث أضرار على الأرض.كما أشارت وزارة الدفاع الروسية أن سبب الحادث قد يكون خللاً فنياً.
https://sputnikarabic.ae/20230912/الدفاع-الروسية-سقوط-طائرة-سو-24-خلال-تدريبات-في-مقاطعة-فولغوغراد-1080973048.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104273/34/1042733435_152:0:1935:1337_1920x0_80_0_0_7e6ddc95f32e5f55d1f8ed2c5bdf9f8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سقوط مقاتلة من طراز "سو 34" في مدينة فورونيج ونجاة طاقمها

09:36 GMT 20.09.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور"مقاتلة "سو-34" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرة مقاتلة من طراز "سو 34" تحطمت في منطقة فورونيج، صباح اليوم الأربعاء، حيث استطاع الطاقم إطلاق مقعد الطوارئ والخروج بسلام منها.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه في الساعة 10.00 صباحا تحطمت طائرة من طراز "سو 34" أثناء رحلة تدريبية مقررة.
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
الدفاع الروسية: سقوط طائرة "سو-24" خلال تدريبات في مقاطعة فولغوغراد
12 سبتمبر, 18:50 GMT
وأضاف البيان أن طاقم الطائرة المكون من شخصين أطلقا زر الطوارئ ونجحا بالهبوط بالمظلات ولا يوجد أي تهديد لصحتهما".
وسقطت الطائرة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، ولم تحدث أضرار على الأرض.
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية أن سبب الحادث قد يكون خللاً فنياً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала