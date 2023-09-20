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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230920/سلطات-دونيتسك-أوروبا-تتذكر-مصالحها-وتدرك-أنها-ليست-على-ذات-الطريق-مع-أوكرانيا-1081239730.html
سلطات دونيتسك: أوروبا تتذكر مصالحها وتدرك أنها ليست على ذات الطريق مع أوكرانيا
سلطات دونيتسك: أوروبا تتذكر مصالحها وتدرك أنها ليست على ذات الطريق مع أوكرانيا
صرّح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن الدول الأوروبية أدركت أنها لم تكن على ذات المسار مع أوكرانيا. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T15:30+0000
2023-09-20T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وعلّق غاغين على الصراع الجديد في أوكرانيا، على خلفية حظر استيراد المنتجات الزراعية من قبل عدد من دول أوروبا الشرقية، قائلا: "الآن حان الوقت الذي تتذكر فيه جميع الدول الأوروبية مصالحها، وأدركت أنها ليست على ذات الطريق مع أوكرانيا، وأنها لن تكون قادرة على سحب هذه العربة مع أوكرانيا".وتابع: "كل شخص لديه مصالحه الخاصة وهي لا تتطابق مع مصالح أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي نفسه".وأشار غاغين إلى أن مثل هذه الأحداث تقرب كتلة "الناتو" من الانهيار، بحسب قوله.وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا، وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، ودخلت حيز التنفيذ، في 2 مايو/ أيار حتى 5 يونيو/ حزيران 2023، وتم تمديد الحظر لاحقًا، حتى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس، إن "بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر ورومانيا، ستناشد المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا، حتى نهاية العام". وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن "السلطات الأوكرانية، لا توافق بشكل قاطع على مثل هذه الخطط"، ودعت كييف قيادة الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "حل متوازن".
https://sputnikarabic.ae/20230920/بولندا-تهدد-أوكرانيا-بتوسيع-قائمة-البضائع-المحظور-استيرادها-1081235029.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سلطات دونيتسك: أوروبا تتذكر مصالحها وتدرك أنها ليست على ذات الطريق مع أوكرانيا

15:30 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 15:32 GMT 20.09.2023)
© AP Photo / Yves Loggheعلم الاتحاد الأوروبي في بروكسل
علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Yves Logghe
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صرّح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن الدول الأوروبية أدركت أنها لم تكن على ذات المسار مع أوكرانيا.
وعلّق غاغين على الصراع الجديد في أوكرانيا، على خلفية حظر استيراد المنتجات الزراعية من قبل عدد من دول أوروبا الشرقية، قائلا: "الآن حان الوقت الذي تتذكر فيه جميع الدول الأوروبية مصالحها، وأدركت أنها ليست على ذات الطريق مع أوكرانيا، وأنها لن تكون قادرة على سحب هذه العربة مع أوكرانيا".
وتابع: "كل شخص لديه مصالحه الخاصة وهي لا تتطابق مع مصالح أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي نفسه".
وأشار غاغين إلى أن مثل هذه الأحداث تقرب كتلة "الناتو" من الانهيار، بحسب قوله.
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
بولندا تهدد أوكرانيا بتوسيع قائمة البضائع المحظور استيرادها
12:50 GMT
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا، وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، ودخلت حيز التنفيذ، في 2 مايو/ أيار حتى 5 يونيو/ حزيران 2023، وتم تمديد الحظر لاحقًا، حتى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس، إن "بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر ورومانيا، ستناشد المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا، حتى نهاية العام". وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن "السلطات الأوكرانية، لا توافق بشكل قاطع على مثل هذه الخطط"، ودعت كييف قيادة الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "حل متوازن".
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