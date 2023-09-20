https://sputnikarabic.ae/20230920/سلطات-دونيتسك-أوروبا-تتذكر-مصالحها-وتدرك-أنها-ليست-على-ذات-الطريق-مع-أوكرانيا-1081239730.html

سلطات دونيتسك: أوروبا تتذكر مصالحها وتدرك أنها ليست على ذات الطريق مع أوكرانيا

سلطات دونيتسك: أوروبا تتذكر مصالحها وتدرك أنها ليست على ذات الطريق مع أوكرانيا

صرّح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن الدول الأوروبية أدركت أنها لم تكن على ذات المسار مع أوكرانيا. 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T15:30+0000

2023-09-20T15:30+0000

2023-09-20T15:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102538/01/1025380160_0:187:2001:1312_1920x0_80_0_0_2df4ea8bc85013bc1554736479e699e8.jpg

وعلّق غاغين على الصراع الجديد في أوكرانيا، على خلفية حظر استيراد المنتجات الزراعية من قبل عدد من دول أوروبا الشرقية، قائلا: "الآن حان الوقت الذي تتذكر فيه جميع الدول الأوروبية مصالحها، وأدركت أنها ليست على ذات الطريق مع أوكرانيا، وأنها لن تكون قادرة على سحب هذه العربة مع أوكرانيا".وتابع: "كل شخص لديه مصالحه الخاصة وهي لا تتطابق مع مصالح أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي نفسه".وأشار غاغين إلى أن مثل هذه الأحداث تقرب كتلة "الناتو" من الانهيار، بحسب قوله.وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا، وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، ودخلت حيز التنفيذ، في 2 مايو/ أيار حتى 5 يونيو/ حزيران 2023، وتم تمديد الحظر لاحقًا، حتى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس، إن "بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر ورومانيا، ستناشد المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا، حتى نهاية العام". وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن "السلطات الأوكرانية، لا توافق بشكل قاطع على مثل هذه الخطط"، ودعت كييف قيادة الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "حل متوازن".

https://sputnikarabic.ae/20230920/بولندا-تهدد-أوكرانيا-بتوسيع-قائمة-البضائع-المحظور-استيرادها-1081235029.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم