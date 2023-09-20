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شويغو: التعاون بين روسيا وإيران وصل إلى مستوى جديد
شويغو: التعاون بين روسيا وإيران وصل إلى مستوى جديد
أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T06:30+0000
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روسيا
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وقال شويغو في اجتماع مع نظيره الإيراني: "مستعدون لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، نشير بكل سرور إلى أن الحوار الروسي الإيراني يتطور اليوم بشكل مكثف، بشكل خاص".وأضاف: "نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. يظهر الضغط بالعقوبات على روسيا وإيران عدم جدواه، بينما يصل التعاون الروسي الإيراني إلى مستوى جديد".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول الوزير سيرغي شويغو إلى إيران، لإجراء محادثات مع قادة العسكريين.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية".وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة "ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".
https://sputnikarabic.ae/20230919/شويغو-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-في-مجال-الدفاع-تتطور-بشكل-ديناميكي-1081202132.html
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شويغو: التعاون بين روسيا وإيران وصل إلى مستوى جديد

06:30 GMT 20.09.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
وقال شويغو في اجتماع مع نظيره الإيراني: "مستعدون لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، نشير بكل سرور إلى أن الحوار الروسي الإيراني يتطور اليوم بشكل مكثف، بشكل خاص".
وأضاف: "نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. يظهر الضغط بالعقوبات على روسيا وإيران عدم جدواه، بينما يصل التعاون الروسي الإيراني إلى مستوى جديد".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
شويغو: العلاقات بين روسيا وإيران في مجال الدفاع تتطور بشكل ديناميكي
أمس, 15:49 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول الوزير سيرغي شويغو إلى إيران، لإجراء محادثات مع قادة العسكريين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية".
وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة "ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".
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