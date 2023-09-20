https://sputnikarabic.ae/20230920/شويغو-التعاون-بين-روسيا-وإيران-وصل-إلى-مستوى-جديد-1081213468.html
شويغو: التعاون بين روسيا وإيران وصل إلى مستوى جديد
شويغو: التعاون بين روسيا وإيران وصل إلى مستوى جديد
أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T06:30+0000
2023-09-20T06:30+0000
2023-09-20T06:30+0000
روسيا
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وقال شويغو في اجتماع مع نظيره الإيراني: "مستعدون لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، نشير بكل سرور إلى أن الحوار الروسي الإيراني يتطور اليوم بشكل مكثف، بشكل خاص".وأضاف: "نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. يظهر الضغط بالعقوبات على روسيا وإيران عدم جدواه، بينما يصل التعاون الروسي الإيراني إلى مستوى جديد".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول الوزير سيرغي شويغو إلى إيران، لإجراء محادثات مع قادة العسكريين.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية".وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة "ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".
https://sputnikarabic.ae/20230919/شويغو-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-في-مجال-الدفاع-تتطور-بشكل-ديناميكي-1081202132.html
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روسيا
شويغو: التعاون بين روسيا وإيران وصل إلى مستوى جديد
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أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
وقال شويغو في اجتماع مع نظيره الإيراني: "مستعدون لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، نشير بكل سرور إلى أن الحوار الروسي الإيراني يتطور اليوم بشكل مكثف، بشكل خاص".
وأضاف: "نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. يظهر الضغط بالعقوبات على روسيا وإيران عدم جدواه، بينما يصل التعاون الروسي الإيراني إلى مستوى جديد".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول الوزير سيرغي شويغو إلى إيران، لإجراء محادثات مع قادة العسكريين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية".
وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة "ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".