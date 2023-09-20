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https://sputnikarabic.ae/20230920/صاعقة-تضرب-شخصين-بشكل-مباشر-في-ولاية-ميتشواكان-المكسيكية-فيديو-1081244731.html
صاعقة تضرب شخصين بشكل مباشر في ولاية ميتشواكان المكسيكية... فيديو
صاعقة تضرب شخصين بشكل مباشر في ولاية ميتشواكان المكسيكية... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة ضرب صاعقة لشخصين على شاطئ ولاية ميتشواكان في المكسيك. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
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وكان عدة أشخاص بالقرب من الحدث، إذ أثارت الصاعقة حالة رعب فيما بينهم.ووقع الحادث على أحد شواطئ ولاية ميتشواكان المكسيكية، عندما ضربت صاعقة شخصا ثم تحركت بسرعة وضربت آخر بجانبه.وكشفت وسائل إعلامية أن الضحية الأولى هي سائحة، والثاني هو أحد عمال الشاطئ، وأعلن عن وفاتهم في المستشفى، وأضافت الوسائل أن هناك سائح آخر ضربته نفس الصاعقة لكنه نجا بحياته.
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

صاعقة تضرب شخصين بشكل مباشر في ولاية ميتشواكان المكسيكية... فيديو

16:13 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 16:30 GMT 20.09.2023)
© AP Photo / Bernandino Hernandezضربت صاعقة برق مدينة أكابولكو بالمكسيك يوم 7 أكتوبر 2013
ضربت صاعقة برق مدينة أكابولكو بالمكسيك يوم 7 أكتوبر 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Bernandino Hernandez
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة ضرب صاعقة لشخصين على شاطئ ولاية ميتشواكان في المكسيك.
وكان عدة أشخاص بالقرب من الحدث، إذ أثارت الصاعقة حالة رعب فيما بينهم.
ووقع الحادث على أحد شواطئ ولاية ميتشواكان المكسيكية، عندما ضربت صاعقة شخصا ثم تحركت بسرعة وضربت آخر بجانبه.
وكشفت وسائل إعلامية أن الضحية الأولى هي سائحة، والثاني هو أحد عمال الشاطئ، وأعلن عن وفاتهم في المستشفى، وأضافت الوسائل أن هناك سائح آخر ضربته نفس الصاعقة لكنه نجا بحياته.
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