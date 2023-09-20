https://sputnikarabic.ae/20230920/فرنسا-تزيد-اعتمادها-على-الغاز-المستورد-من-بلد-عربي-بنسبة-قياسية-1081215328.html
فرنسا تزيد اعتمادها على الغاز المستورد من بلد عربي بنسبة قياسية
فرنسا تزيد اعتمادها على الغاز المستورد من بلد عربي بنسبة قياسية
حرصا منها على تنويع مواردها من إمدادات الطاقة، زادت فرنسا بشكل كبير مشترياتها من المحروقات من بلد عربي خلال النصف الأول من عام 2023. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T07:43+0000
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قفزت واردات الغاز الجزائري إلى فرنسا بنسبة 92 في المئة، لتصل إلى 1.6 مليار دولار.شهدت الواردات الفرنسية من الغاز الجزائري زيادة بنسبة 92.1% خلال النصف الأول من عام 2023، وفقا لبيانات الجمارك الفرنسية التي نقلتها مجلة "La Lettre économique d'Algérie"، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.كما استوردت فرنسا نفطا بقيمة 1.03 مليار دولار ومشتقات نفطية بقيمة 501.7 مليون دولار. وفي المجمل، قفزت واردات المواد الهيدروكربونية بنسبة 35.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.تأتي محاولات فرنسا لتنويع إمداداتها من الطاقة جراء انخفاض شحنات الغاز الروسي، إذ قدم الجانب الروسي برنامجا يطلب من المستوردين دفع ثمن ما يشترونه من موارد الطاقة الروسية بالروبل، وهو ما لا ترغب العديد من الدول الأوروبية في القيام به، وذلك ردا على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام.
https://sputnikarabic.ae/20230907/برلماني-جزائري-يوضح-لماذا-قد-يتعطل-مشروع-خط-الغاز-النيجيري-1080801035.html
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اقتصاد, الجزائر, أخبار فرنسا
اقتصاد, الجزائر, أخبار فرنسا
فرنسا تزيد اعتمادها على الغاز المستورد من بلد عربي بنسبة قياسية
07:43 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 07:45 GMT 20.09.2023) تابعنا عبر
حرصا منها على تنويع مواردها من إمدادات الطاقة، زادت فرنسا بشكل كبير مشترياتها من المحروقات من بلد عربي خلال النصف الأول من عام 2023.
قفزت واردات الغاز الجزائري إلى فرنسا بنسبة 92 في المئة، لتصل إلى 1.6 مليار دولار.
شهدت الواردات الفرنسية من الغاز الجزائري زيادة بنسبة 92.1% خلال النصف الأول من عام 2023، وفقا لبيانات الجمارك الفرنسية التي نقلتها مجلة
"La Lettre économique d'Algérie"، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
وتبلغ قيمة المشتريات 1.6 مليار دولار، وتمثل الكميات نصف إجمالي واردات فرنسا من الغاز من جميع أنحاء العالم.
كما استوردت فرنسا نفطا بقيمة 1.03 مليار دولار ومشتقات نفطية بقيمة 501.7 مليون دولار. وفي المجمل، قفزت واردات المواد الهيدروكربونية بنسبة 35.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وارتفعت التجارة بين البلدين بنسبة 17.6% خلال النصف الأول من عام 2023، حيث وصلت إلى إجمالي 5.8 مليار يورو. وارتفعت واردات فرنسا من السلع الجزائرية بنسبة 23% لتصل إلى 3.6 مليار يورو.
تأتي محاولات فرنسا لتنويع إمداداتها من الطاقة جراء انخفاض شحنات الغاز الروسي، إذ قدم الجانب الروسي برنامجا يطلب من المستوردين دفع ثمن ما يشترونه من موارد الطاقة الروسية بالروبل، وهو ما لا ترغب العديد من الدول الأوروبية في القيام به، وذلك ردا على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام.