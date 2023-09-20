https://sputnikarabic.ae/20230920/كيشيدا-يعلن-رغبته-لقاء-كيم-جونغ-أون-في-أقرب-وقت-وتطبيع-العلاقات-مع-كوريا-الشمالية-1081211700.html
كيشيدا يعلن رغبته لقاء كيم جونغ أون في "أقرب وقت" وتطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية
كيشيدا يعلن رغبته لقاء كيم جونغ أون في "أقرب وقت" وتطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية
أكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، يوم الثلاثاء، من جديد استعداد طوكيو لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية وإجراء لقاء "شخصي في أي وقت وبدون أي شروط". 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T03:50+0000
2023-09-20T03:50+0000
2023-09-20T03:50+0000
كوريا الشمالية
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وقال رئيس الحكومة اليابانية، خلال خطابه في الدورة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "سياسة اليابان تجاه كوريا الشمالية لم تتغير. اليابان تسعى إلى تحسين علاقاتها مع كوريا الشمالية من خلال حل جميع القضايا العالقة التي تشكل قلقًا، مثل مسألة الاحتجاز (لليابانيين)، والقضية المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي، وأيضًا حل القضايا غير المحلولة من الماضي".وأكد كيشيدا من جديد أنه "بناءً على آفاق فتح عصر جديد معًا"، يعرب مرة أخرى عن استعداده لإجراء لقاء شخصي مع كيم جونغ أون في أي وقت دون أي شروط، معربا أيضًا عن رغبته في إجراء هذا اللقاء "بأسرع ما يمكن".يشار إلى أن إحدى أبرز القضايا العالقة بين اليابان وكوريا الشمالية هي مسألة اليابانيين الذين تم احتجازهم قسرًا في كوريا الشمالية منذ عقود.وتزعم طوكيو بأن جهات الاختطاف في كوريا الشمالية اختطفت على الأقل 17 مواطنًا يابانيًا منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.وعلى الجانب الآخر، اعترفت كوريا الشمالية بوجود 13 حالة فقط. تمكن خمسة من هؤلاء اليابانيين من العودة إلى اليابان بعد زيارات رئيس الوزراء الياباني السابق جونيتشيرو كويزومي إلى كوريا الشمالية في عامي 2002 و2004. بينما تعتبر اليابان أن الأدلة المقدمة بشأن وفاة الباقين مزيفة وتطالب بتسليم جميع الأشخاص الذين تسميهم رهائنًا.
https://sputnikarabic.ae/20230802/كوريا-الشمالية-اليابان-تسعى-للتحول-إلى-دولة-عسكرية-تحت-ذريعة-التهديدات-المحيطة-1079689848.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان
كيشيدا يعلن رغبته لقاء كيم جونغ أون في "أقرب وقت" وتطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية
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أكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، يوم الثلاثاء، من جديد استعداد طوكيو لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية وإجراء لقاء "شخصي في أي وقت وبدون أي شروط".
وقال رئيس الحكومة اليابانية، خلال خطابه في الدورة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "سياسة اليابان تجاه كوريا الشمالية لم تتغير. اليابان تسعى إلى تحسين علاقاتها مع كوريا الشمالية من خلال حل جميع القضايا العالقة التي تشكل قلقًا، مثل مسألة الاحتجاز (لليابانيين)، والقضية المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي، وأيضًا حل القضايا غير المحلولة من الماضي".
وأكد كيشيدا من جديد أنه "بناءً على آفاق فتح عصر جديد معًا"، يعرب مرة أخرى عن استعداده لإجراء لقاء شخصي مع كيم جونغ أون في أي وقت دون أي شروط، معربا أيضًا عن رغبته في إجراء هذا اللقاء "بأسرع ما يمكن".
يشار إلى أن إحدى أبرز القضايا العالقة بين اليابان وكوريا الشمالية
هي مسألة اليابانيين الذين تم احتجازهم قسرًا في كوريا الشمالية منذ عقود.
وتزعم طوكيو بأن جهات الاختطاف في كوريا الشمالية
اختطفت على الأقل 17 مواطنًا يابانيًا منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وعلى الجانب الآخر، اعترفت كوريا الشمالية بوجود 13 حالة فقط. تمكن خمسة من هؤلاء اليابانيين من العودة إلى اليابان بعد زيارات رئيس الوزراء الياباني السابق جونيتشيرو كويزومي إلى كوريا الشمالية في عامي 2002 و2004. بينما تعتبر اليابان أن الأدلة المقدمة بشأن وفاة الباقين مزيفة وتطالب بتسليم جميع الأشخاص الذين تسميهم رهائنًا.