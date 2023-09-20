https://sputnikarabic.ae/20230920/لحظة-طرد-دبلوماسي-إسرائيلي-خلال-كلمة-رئيسي-في-الأمم-المتحدة-فيديو-1081216748.html
لحظة طرد دبلوماسي إسرائيلي خلال كلمة رئيسي في الأمم المتحدة... فيديو
لحظة طرد دبلوماسي إسرائيلي خلال كلمة رئيسي في الأمم المتحدة... فيديو
تداول مستخدو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطرد دبلوماسي إسرائيلي من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب محاولته مقاطعة كلمة الرئيس الإيراني. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T08:22+0000
2023-09-20T08:22+0000
2023-09-20T08:22+0000
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وظهر في الفيديو أحد موظفي الأمم المتحدة مطالبا الدبلوماسي بإبراز وثائق تثبت هويته الشخصية.وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتنازل عن حقها في استغلال الطاقة النووية السلمية.وقال رئيسي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إيران لن تتنازل عن حقها في تطوير طاقة نووية تستخدم في الأغراض السلمية".وأكد الرئيس الإيراني أنه لا وجود للأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الإيرانية.وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أكد رئيسي أن بلاده التزمت سابقا بالاتفاق النووي، مطالبا الولايات المتحدة بإثبات إذا ما كانت ترغب في تسوية هذه المسألة أم لا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, إيران, إسرائيل
نادي الفيديو, إيران, إسرائيل
لحظة طرد دبلوماسي إسرائيلي خلال كلمة رئيسي في الأمم المتحدة... فيديو
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تداول مستخدو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطرد دبلوماسي إسرائيلي من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب محاولته مقاطعة كلمة الرئيس الإيراني.
وظهر في الفيديو أحد موظفي الأمم المتحدة مطالبا الدبلوماسي بإبراز وثائق تثبت هويته الشخصية.
وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتنازل عن حقها في استغلال الطاقة النووية السلمية.
وقال رئيسي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إيران لن تتنازل عن حقها في تطوير طاقة نووية تستخدم في الأغراض السلمية".
وأكد الرئيس الإيراني أنه لا وجود للأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الإيرانية.
وشدد رئيسي على أن سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية لم تأت بأي نتائج، داعيا واشنطن للتخلي عن هذا المسار.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي
، أكد رئيسي أن بلاده التزمت سابقا بالاتفاق النووي، مطالبا الولايات المتحدة بإثبات إذا ما كانت ترغب في تسوية هذه المسألة أم لا.