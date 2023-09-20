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https://sputnikarabic.ae/20230920/ما-هي-المعدات-العسكرية-الحديثة-في-الخدمة-لدى-الجيش-الروسي-1081216191.html
ما المعدات العسكرية الحديثة الموضوعة في خدمة الجيش الروسي؟
ما المعدات العسكرية الحديثة الموضوعة في خدمة الجيش الروسي؟
المعدات العسكرية الحديثة في الخدمة لدى الجيش الروسي
2023-09-20T08:30+0000
2023-09-20T08:30+0000
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بفضل الكفاءة المهنية للعاملين في هذا القطاع، تم تجهيز القوات المسلحة الروسية بأحدث أنظمة التحكم والاستطلاع لتوفير الحماية والأمن للبلاد.وأعد فريق "سبوتنيك" إنفوجراف حول المعدات العسكرية الحديثة الموضوعة في خدمة الجيش الروسي.تحتفل روسيا في 19 سبتمبر/ أيلول من كل عام بيوم صانع الأسلحة. هذه عطلة احترافية لجميع العاملين في مجال الدفاع ومصممي الأسلحة والمتخصصين المشاركين في تطوير هذا القطاع.وهنأ رئيس الوزراء الروسي، فلاديمير بوتين، هؤلاء المهنيين وأعرب عن ثقته في تنفيذ المشاريع الجديدة. وأضاف أنه "يتم حاليًا تطبيق العديد من التقنيات الفريدة بنجاح في مجالات الطيران وبناء الآلات والزراعة والطب والنقل".وبدوره، قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين: "نحن فخورون بنجاحات الجيل الجديد من العاملين في مجال الدفاع".
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المعدات العسكرية الحديثة في الخدمة لدى الجيش الروسي
المعدات العسكرية الحديثة في الخدمة لدى الجيش الروسي

ما المعدات العسكرية الحديثة الموضوعة في خدمة الجيش الروسي؟

08:30 GMT 20.09.2023
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تتمتع الأسلحة الروسية الحديثة بكفاءة وخصائص لا مثيل لها، وقد تم اختبارها جميعها واستخدامها بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة.
بفضل الكفاءة المهنية للعاملين في هذا القطاع، تم تجهيز القوات المسلحة الروسية بأحدث أنظمة التحكم والاستطلاع لتوفير الحماية والأمن للبلاد.
وأعد فريق "سبوتنيك" إنفوجراف حول المعدات العسكرية الحديثة الموضوعة في خدمة الجيش الروسي.
تحتفل روسيا في 19 سبتمبر/ أيلول من كل عام بيوم صانع الأسلحة. هذه عطلة احترافية لجميع العاملين في مجال الدفاع ومصممي الأسلحة والمتخصصين المشاركين في تطوير هذا القطاع.
وهنأ رئيس الوزراء الروسي، فلاديمير بوتين، هؤلاء المهنيين وأعرب عن ثقته في تنفيذ المشاريع الجديدة. وأضاف أنه "يتم حاليًا تطبيق العديد من التقنيات الفريدة بنجاح في مجالات الطيران وبناء الآلات والزراعة والطب والنقل".
وبدوره، قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين: "نحن فخورون بنجاحات الجيل الجديد من العاملين في مجال الدفاع".
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