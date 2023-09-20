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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230920/مجموعة-جديدة-من-الجنود-الأوكران-يستسلمون-في-جمهورية-دونيتسك-فيديو--1081210868.html
استسلام مجموعة جديدة من الجنود الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك... فيديو
استسلام مجموعة جديدة من الجنود الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك... فيديو
أفاد مصدر مطلع، صباح اليوم الأربعاء، بأن مجموعة جديدة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية استسلمت كأسرى في جمهورية دونيتسك الشعبية، مع استمرار جنود أوكرانيين... 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T00:43+0000
2023-09-20T00:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك" والذي قدم لقطات لعملية الاستسلام أن: "المجموعات العسكرية في القوات المسلحة الأوكرانية تسلم نفسها بشكل مدروس في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية الشرقية لأوكرانيا، عبر قناة اتصال مفتوحة باستمرار".وقد قدم المصدر أيضًا مقاطع فيديو لوكالة "سبوتنيك" تظهر اثنين من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وهما يسلمان نفسيهما كأسرى لجنود روس.وعندما سئل الجنديان عن السبب الذي دفعهما للاستسلام، أجاب أحدهما بأنه تعب من المعركة. وعندما سألهما الجنود الروس عن عدد الجنود الأوكرانيين المتبقين، أجابا بأنهما جزء من فرقة تتراوح بين ستة واثني عشر فردًا.ووفقًا للمصدر، تبين لاحقًا أن الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا كانوا من المستدعين للخدمة العسكرية.يُذكر أن الجيش الروسي قام في السابق بنشر مقاطع فيديو تظهر استسلام مجموعة من جنود القوات المسلحة الأوكرانية على محور سفاتوفسكي في لوغانسك.وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي تم الإعلان عن تردد راديو خاص حيث يمكن لراغبي الاستسلام من القوات الأوكرانية الخروج على الهواء واستخدام اسم "فولغا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230919/سبوتنيك-توثق-استسلام-3-جنود-أوكرانيين-على-محور-سفاتوفسكي-في-لوغانسك-فيديو-1081179986.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

استسلام مجموعة جديدة من الجنود الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك... فيديو

00:43 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 00:45 GMT 20.09.2023)
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Libkos
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أفاد مصدر مطلع، صباح اليوم الأربعاء، بأن مجموعة جديدة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية استسلمت كأسرى في جمهورية دونيتسك الشعبية، مع استمرار جنود أوكرانيين آخرون في تسليم أسلحتهم، بعد أن دخلوا مسبقًا إلى قناة راديو روسية مفتوحة خاصة بذلك.
وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك" والذي قدم لقطات لعملية الاستسلام أن: "المجموعات العسكرية في القوات المسلحة الأوكرانية تسلم نفسها بشكل مدروس في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية الشرقية لأوكرانيا، عبر قناة اتصال مفتوحة باستمرار".
وقد قدم المصدر أيضًا مقاطع فيديو لوكالة "سبوتنيك" تظهر اثنين من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وهما يسلمان نفسيهما كأسرى لجنود روس.
وعندما سئل الجنديان عن السبب الذي دفعهما للاستسلام، أجاب أحدهما بأنه تعب من المعركة. وعندما سألهما الجنود الروس عن عدد الجنود الأوكرانيين المتبقين، أجابا بأنهما جزء من فرقة تتراوح بين ستة واثني عشر فردًا.
ووفقًا للمصدر، تبين لاحقًا أن الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا كانوا من المستدعين للخدمة العسكرية.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سبوتنيك" توثق استسلام 3 جنود أوكرانيين على محور سفاتوفسكي في لوغانسك... فيديو
أمس, 09:24 GMT
يُذكر أن الجيش الروسي قام في السابق بنشر مقاطع فيديو تظهر استسلام مجموعة من جنود القوات المسلحة الأوكرانية على محور سفاتوفسكي في لوغانسك.
وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي تم الإعلان عن تردد راديو خاص حيث يمكن لراغبي الاستسلام من القوات الأوكرانية الخروج على الهواء واستخدام اسم "فولغا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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