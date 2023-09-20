https://sputnikarabic.ae/20230920/مجموعة-جديدة-من-الجنود-الأوكران-يستسلمون-في-جمهورية-دونيتسك-فيديو--1081210868.html

استسلام مجموعة جديدة من الجنود الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك... فيديو

استسلام مجموعة جديدة من الجنود الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك... فيديو

أفاد مصدر مطلع، صباح اليوم الأربعاء، بأن مجموعة جديدة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية استسلمت كأسرى في جمهورية دونيتسك الشعبية، مع استمرار جنود أوكرانيين... 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T00:43+0000

2023-09-20T00:43+0000

2023-09-20T00:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك" والذي قدم لقطات لعملية الاستسلام أن: "المجموعات العسكرية في القوات المسلحة الأوكرانية تسلم نفسها بشكل مدروس في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية الشرقية لأوكرانيا، عبر قناة اتصال مفتوحة باستمرار".وقد قدم المصدر أيضًا مقاطع فيديو لوكالة "سبوتنيك" تظهر اثنين من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وهما يسلمان نفسيهما كأسرى لجنود روس.وعندما سئل الجنديان عن السبب الذي دفعهما للاستسلام، أجاب أحدهما بأنه تعب من المعركة. وعندما سألهما الجنود الروس عن عدد الجنود الأوكرانيين المتبقين، أجابا بأنهما جزء من فرقة تتراوح بين ستة واثني عشر فردًا.ووفقًا للمصدر، تبين لاحقًا أن الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا كانوا من المستدعين للخدمة العسكرية.يُذكر أن الجيش الروسي قام في السابق بنشر مقاطع فيديو تظهر استسلام مجموعة من جنود القوات المسلحة الأوكرانية على محور سفاتوفسكي في لوغانسك.وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي تم الإعلان عن تردد راديو خاص حيث يمكن لراغبي الاستسلام من القوات الأوكرانية الخروج على الهواء واستخدام اسم "فولغا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230919/سبوتنيك-توثق-استسلام-3-جنود-أوكرانيين-على-محور-سفاتوفسكي-في-لوغانسك-فيديو-1081179986.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم