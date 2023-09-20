https://sputnikarabic.ae/20230920/محارب-قديم-من-البحرية-الأمريكية-يصنف-أقوى-5-أسلحة-روسية-مستخدمة-في-العملية-الخاصة-بأوكرانيا-1081219395.html

محارب قديم من البحرية الأمريكية يصنف أقوى 5 أسلحة روسية مستخدمة في العملية الخاصة بأوكرانيا

محارب قديم من البحرية الأمريكية يصنف أقوى 5 أسلحة روسية مستخدمة في العملية الخاصة بأوكرانيا

احتفلت روسيا في 19 سبتمبر/أيلول بيوم "صانع السلاح"، الذي يعتبر بمثابة عيد لجميع العاملين في المجمع الصناعي العسكري ومطوري الأسلحة المحلية، والمتخصصين المشاركين... 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T09:45+0000

2023-09-20T09:45+0000

2023-09-20T09:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

العالم

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شارك بريان بيرليتيك، الباحث والكاتب الجيوسياسي المستقل السابق في مشاة البحرية الأمريكية، في لقاء مع "سبوتنيك"، وجهات نظره حول الأسلحة الروسية التي أثبتت أنها الأكثر فعالية في ساحة المعركة. وصنف الباحث ترتيب أكثر 5 أسلحة روسية أهمية وتأثيرا في عمليتها الخاصة في أوكرانيا:"بانتسير-إس1"قال الخبير العسكري الأمريكي: "إن نظام الصواريخ بانتسير إس1 عبارة عن منصة متنقلة توفر دفاعًا جويًا ".مضيفا: " خلال العملية العسكرية رأينا أنها تعترض الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية وحتى الصواريخ الموجهة من طراز "هيمارس".واصفا ذلك بمثابة شهادة على قدرات الدفاع الجوي الروسي، الذي اعترف به المحللون الغربيون باعتباره الأفضل في العالم.طائرات من دون طيار من طراز "لانسيت"ووصف الخبير بأن الذخائر المستخدمة على هذه الطائرات شكلت ثورة في حرب الطائرات من دون طيار، وهي قادرة على تدمير كل شيء بدءا من مواقع المدفعية والدبابات وصولا لأنظمة الدفاع الجوي وأجهزة الرادار.وأشار الخبير إلى ان قدرة الطائرات على التحليق لمسافات بعيدة يساهم في تقليص مساحة العدو بالإضافة لعدم تعريض الجنود والمعدات للخطر.دبابة " تي 90"أشار الخبير إلى أن روسيا لطالما كانت مشهورة عالميا بصناعة الدبابات سواء كانت T-34 خلال الحرب العالمية الثانية أو دبابات T-55 و T-72 الموجودة في كل مكان حول العالم.واصفا دبابة T-90M قمة الدروع الروسية التي تم اختبارها في المعركة، فهي قادرة على اكتشاف الأهداف وضربها ليلاً أو نهارًا ويصل مدى طلقتها إلى 4 كيلومترات (5 كيلومترات في حالة استخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات يطلق من دبابة).مروحية "كا-52"حظيت هذه المروحية بإهتمام حتى بين المحللين الغربيين لدورها في كسر موجات الهجمات الأوكرانية المدربة والمسلحة من قبل الناتو باستخدام مجموعة متنوعة من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التي تفوق أنظمة الدفاع الجوي المتنقلة التي يستخدمها الأوكرانيون على طول الخطوط الأمامية.وأشار بيرليتيك إلى أنه "على عكس طائرات الهليكوبتر الهجومية الأمريكية من طراز أباتشي التي صنعت اسمها في العراق ضد قوات غير مدربة بشكل كاف وسيئة التجهيز، فإن المروحية الهجومية الروسية من طراز KA-52 تعمل في بيئة قتالية حديثة على عكس أي شيء عملت فيه القوات الأمريكية على الإطلاق".المدفعية الروسيةأشار المحلل إلى أن المدفعية الروسية، بسبب جودتها وكميتها، سمحت للقوات الروسية بتفكيك دفاعات العدو عن بعد، مما قلل من الخسائر الروسية. لكما ومنعت المدفعية الروسية الخصوم من الاقتراب من المواقع الروسية بتكلفة كبيرة على العدو.مضيفا أن روسيا استثمرت في هذا المجال على فترة عقود لتصبح اكثر أهمية وقوة.وتابع قائلا: "إن تفوق روسيا في المدفعية لم يخلق فقط مزايا تكتيكية واستراتيجية لروسيا في ساحة المعركة، بل موقع قوة جيوسياسي بسبب عدم قدرة الغرب الجماعي على مضاهاة قوة نيران المدفعية الروسية".وأشار بيرليتيك إلى أنه يجب استخدام الترسانة معًا بشكل متناغم كجزء من حرب الأسلحة المشتركة. وبالنظر إلى أن روسيا تمتلك أسلحة من الدرجة الأولى في جميع مجالات الحرب، فإن الجهود العسكرية المتضافرة للدولة توفر عمليات هجومية ودفاعية فعالة في ساحة المعركة.

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