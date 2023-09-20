https://sputnikarabic.ae/20230920/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إلى-نيويورك-للمشاركة-في-الدورة-78-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1081211088.html
وزير الخارجية الروسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية الروسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بوصول وزير الخارجية الروسي إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيسا للوفد الروسي. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
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وسيشارك لافروف في مجموعة من الاجتماعات المتعددة الأطراف، بما في ذلك اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول أوكرانيا، واجتماعات وزراء دول "بريكس" ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى اجتماع لمجموعة الأصدقاء في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يعقد الوزير حوالي 20 اجتماعًا ثنائيًا.وخلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي بدأ يوم الثلاثاء، سيؤكد أعلى دبلوماسي روسي على أهمية دور الأمم المتحدة كآلية تنسيق مركزية لحماية مصالح جميع الدول.ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الروسي خطابه أمام الجمعية العامة يوم السبت.وسيقدم الوفد الروسي مجموعة من المبادرات حول قضايا دولية رئيسية، بما في ذلك تعزيز هياكل مراقبة الأسلحة ومنع تسليح الفضاء الخارجي وصياغة قواعد سلوك عالمية في الفضاء الإلكتروني ومكافحة تمجيد النازية.وانطلقت أمس أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، حيث من المقرر أن تستمر أعمال القمة لمدة أسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230919/وزير-الخارجية-المصري-لـسبوتنيك-سألتقي-سيرغي-لافروف-على-هامش-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1081207718.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الروسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بوصول وزير الخارجية الروسي إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيسا للوفد الروسي.
وسيشارك لافروف في مجموعة من الاجتماعات المتعددة الأطراف، بما في ذلك اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول أوكرانيا، واجتماعات وزراء دول "بريكس" ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى اجتماع لمجموعة الأصدقاء في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يعقد الوزير حوالي 20 اجتماعًا ثنائيًا.
وخلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي بدأ يوم الثلاثاء، سيؤكد أعلى دبلوماسي روسي على أهمية دور الأمم المتحدة كآلية تنسيق مركزية لحماية مصالح جميع الدول.
ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الروسي خطابه أمام الجمعية العامة يوم السبت.
وسيقدم الوفد الروسي مجموعة من المبادرات حول قضايا دولية رئيسية، بما في ذلك تعزيز هياكل مراقبة الأسلحة ومنع تسليح الفضاء الخارجي وصياغة قواعد سلوك عالمية في الفضاء الإلكتروني ومكافحة تمجيد النازية.
وانطلقت أمس أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، حيث من المقرر أن تستمر أعمال القمة لمدة أسبوع.