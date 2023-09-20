https://sputnikarabic.ae/20230920/وزير-الدفاع-الروسي-يقوم-بجولة-في-معرض-للصواريخ-والمسيرات-الإيرانية-فيديو-1081224462.html
وزير الدفاع الروسي يقوم بجولة في معرض للصواريخ والمسيرات الإيرانية... فيديو
وزير الدفاع الروسي يقوم بجولة في معرض للصواريخ والمسيرات الإيرانية... فيديو
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع ضمن معرض في العاصمة طهران. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T10:47+0000
2023-09-20T10:47+0000
2023-09-20T10:47+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وزار شويغو معرض القوات الجوية الفضائية التابع لفيلق الحرس الثوري الإيراني، الذي عرض منتجات المجمع الصناعي العسكري للجمهورية.وتعرف سيرغي شويغو خلال العرض على الأسلحة الصاروخية والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية الصنع.ويتم عرض إنجازات صناعة الطيران الإيرانية في معرض الأسلحة والمعدات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في طهران، حيث تُعرض أحدث نماذج الطائرات من دون طيار الإيرانية، والأسلحة الصاروخية المستخدمة في القوات الجوية الفضائية للجمهورية.بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المعرض طائرات دون طيار أمريكية الصنع، وفي نهاية الجولة، قام شويغو بالتوقيع في كتاب كبار الضيوف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
وزير الدفاع الروسي يقوم بجولة في معرض للصواريخ والمسيرات الإيرانية... فيديو
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تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع ضمن معرض في العاصمة طهران.
وزار شويغو معرض القوات الجوية الفضائية التابع لفيلق الحرس الثوري الإيراني، الذي عرض منتجات المجمع الصناعي العسكري للجمهورية.
وتعرف سيرغي شويغو خلال العرض على الأسلحة الصاروخية والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية الصنع.
ويتم عرض إنجازات صناعة الطيران الإيرانية في معرض الأسلحة والمعدات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في طهران، حيث تُعرض أحدث نماذج الطائرات من دون طيار الإيرانية، والأسلحة الصاروخية المستخدمة في القوات الجوية الفضائية للجمهورية.
وعلى وجه الخصوص، تُعرض أنظمة الصواريخ التكتيكية، فضلاً عن الصواريخ الباليستية طويلة ومتوسطة المدى.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المعرض طائرات دون طيار أمريكية الصنع، وفي نهاية الجولة، قام شويغو بالتوقيع في كتاب كبار الضيوف.