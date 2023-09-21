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https://sputnikarabic.ae/20230921/أبو-الغيط-ولافروف-يبحثان-سبل-تعزيز-العلاقات-العربية---الروسية-1081272955.html
أبو الغيط ولافروف يبحثان سبل تعزيز العلاقات العربية - الروسية
أبو الغيط ولافروف يبحثان سبل تعزيز العلاقات العربية - الروسية
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T16:00+0000
2023-09-21T16:00+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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الأخبار
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وذكر موقع "التليفزيون المصري"، أن "الطرفين بحثا خلال اللقاء عددًا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها". وخلال الاجتماع، أشار أبو الغيط إلى أهمية مشاركة روسيا في هذا الجهد الرامي إلى الحفاظ على حل الدولتين، والإبقاء على مبادرة السلام العربية على الأجندة الدولية.كما ناقش الجانبان أيضا سُبل تعزيز العلاقات العربية - الروسية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين والذي يجسده منتدى "التعاون العربي الروسي" المُزمع عقد دورته القادمة، قبل نهاية العام الحالي.يذكر أن وزير الخارجية الروسي، قد أكد، في تموز/ يوليو العام الماضي، خلال كلمته أمام جامعة الدول العربية في القاهرة، أن العلاقات الروسية - العربية قائمة على الصداقة والود.وأكد لافروف أن هناك توافقا مع جامعة الدول العربية على خطط إضافية لتعزيز العلاقات الروسية - العربية في مختلف المجالات.وكان مجلس جامعة الدول العربية، قد قرر، في وقت سابق، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فيما أشادت موسكو بالموقف العربي الموحد في إطار الجامعة إزاء التطورات في أوكرانيا، واصفة هذا الموقف بـ"المتزن والموضوعي".
https://sputnikarabic.ae/20220724/لافروف-العلاقات-الروسية-العربية-قائمة-على-الصداقة-ونستهدف-تعزيزها-في-مختلف-المجالات-1065504560.html
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روسيا, سيرغي لافروف, جامعة الدول العربية, العالم العربي, العالم, الأخبار
روسيا, سيرغي لافروف, جامعة الدول العربية, العالم العربي, العالم, الأخبار

أبو الغيط ولافروف يبحثان سبل تعزيز العلاقات العربية - الروسية

16:00 GMT 21.09.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في موسكو (5 يوليو/تيمزو 2017)
سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في موسكو (5 يوليو/تيمزو 2017) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تعزيز العلاقات العربية - الروسية، إضافة إلى مستجدات القضية الفلسطينية.
وذكر موقع "التليفزيون المصري"، أن "الطرفين بحثا خلال اللقاء عددًا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها".
وخلال الاجتماع، أشار أبو الغيط إلى أهمية مشاركة روسيا في هذا الجهد الرامي إلى الحفاظ على حل الدولتين، والإبقاء على مبادرة السلام العربية على الأجندة الدولية.
كما ناقش الجانبان أيضا سُبل تعزيز العلاقات العربية - الروسية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين والذي يجسده منتدى "التعاون العربي الروسي" المُزمع عقد دورته القادمة، قبل نهاية العام الحالي.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المندوبين العرب الدائمين لدى جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
لافروف: العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة ونستهدف تعزيزها في مختلف المجالات
24 يوليو 2022, 16:46 GMT
يذكر أن وزير الخارجية الروسي، قد أكد، في تموز/ يوليو العام الماضي، خلال كلمته أمام جامعة الدول العربية في القاهرة، أن العلاقات الروسية - العربية قائمة على الصداقة والود.
وأكد لافروف أن هناك توافقا مع جامعة الدول العربية على خطط إضافية لتعزيز العلاقات الروسية - العربية في مختلف المجالات.
وكان مجلس جامعة الدول العربية، قد قرر، في وقت سابق، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فيما أشادت موسكو بالموقف العربي الموحد في إطار الجامعة إزاء التطورات في أوكرانيا، واصفة هذا الموقف بـ"المتزن والموضوعي".
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