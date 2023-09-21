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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/أطقم-كا-27-يتدرب-على-عمليات-البحث-والتتبع-لغواصة-في-بحر-بارنتسفيديو-1081251482.html
أطقم "كا-27" يتدرب على عمليات البحث والتتبع لغواصة في بحر بارنتس...فيديو
أطقم "كا-27" يتدرب على عمليات البحث والتتبع لغواصة في بحر بارنتس...فيديو
تدربت أطقم المروحيات المضادة للغواصات من طراز كا-27 التابعة لفوج مروحيات بحرية منفصل تابع للقوات الجوية وجيش الدفاع الجوي للأسطول الشمالي، على التفاعل مع قوات... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T04:30+0000
2023-09-21T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم تنفيذ عملية “اصطياد غواصة معادية” بالتعاون مع السفينة الصغيرة المضادة للغواصات “بريست”. وتدرب طاقم السفينة على استخدام أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات ضد هدف جوي.وتدربت أطقم سفن البحث والإنقاذ كا-27بي سي على نقل البضائع الطبية إلى الغواصة في إطار مهام البحث والإنقاذ في المناطق القريبة من طريق بحر الشمال.وبعد أن اقتربت من الغواصة، حلقت المروحية فوقها وأنزلت من على متنها أحد أفراد الطاقم الذي قام بتسليم البضائع اللازمة.تجرى تدريبات مع مجموعة استكشافية من القوات وقوات الأسطول الشمالي لتنظيم الدفاع عن أراضي الجزر وساحل القطب الشمالي لروسيا اعتبارًا من يوم الاثنين 18 سبتمبر/أيلول. وتضم ما يصل إلى 1800 شخص، وحوالي 80 قطعة من المعدات، وما يصل إلى 10 طائرات، وما يصل إلى 15 سفينة وغواصات وسفينة دعم، بحسب قناة "زفيزدا".يقوم الجيش بممارسة التفاعل بين المجموعات البحرية وأقسام الصواريخ الساحلية في مياه بحر بارنتس وبحر سيبيريا الشرقي، واختبار تنسيق تصرفات المجموعات التكتيكية من السفن والوحدات وقوات الأسطول عند حل مشاكل حماية الاتصالات البحرية والطريق البحري الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20230719/مروحية-كا-27-روسية-تدمر-لغما-بحريا-أوكرانيا-تائها-شمال-شرق-مضيق-البسفور-فيديو--1079216650.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أطقم "كا-27" يتدرب على عمليات البحث والتتبع لغواصة في بحر بارنتس...فيديو

04:30 GMT 21.09.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورطاقم المروحية "كا-27" التابعة للفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 31 يناير 2023
طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال جورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 31 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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تدربت أطقم المروحيات المضادة للغواصات من طراز كا-27 التابعة لفوج مروحيات بحرية منفصل تابع للقوات الجوية وجيش الدفاع الجوي للأسطول الشمالي، على التفاعل مع قوات الأسطول في بحر بارنتس. وحلق طيارو المروحية فوق البحر في ظروف جوية صعبة، كما قاموا بالبحث عن غواصة معادية وهمية وتعقبها.
وتم تنفيذ عملية “اصطياد غواصة معادية” بالتعاون مع السفينة الصغيرة المضادة للغواصات “بريست”. وتدرب طاقم السفينة على استخدام أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات ضد هدف جوي.
طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال غورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 14 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
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19 يوليو, 09:42 GMT
وتدربت أطقم سفن البحث والإنقاذ كا-27بي سي على نقل البضائع الطبية إلى الغواصة في إطار مهام البحث والإنقاذ في المناطق القريبة من طريق بحر الشمال.
وبعد أن اقتربت من الغواصة، حلقت المروحية فوقها وأنزلت من على متنها أحد أفراد الطاقم الذي قام بتسليم البضائع اللازمة.
تجرى تدريبات مع مجموعة استكشافية من القوات وقوات الأسطول الشمالي لتنظيم الدفاع عن أراضي الجزر وساحل القطب الشمالي لروسيا اعتبارًا من يوم الاثنين 18 سبتمبر/أيلول. وتضم ما يصل إلى 1800 شخص، وحوالي 80 قطعة من المعدات، وما يصل إلى 10 طائرات، وما يصل إلى 15 سفينة وغواصات وسفينة دعم، بحسب قناة "زفيزدا".
يقوم الجيش بممارسة التفاعل بين المجموعات البحرية وأقسام الصواريخ الساحلية في مياه بحر بارنتس وبحر سيبيريا الشرقي، واختبار تنسيق تصرفات المجموعات التكتيكية من السفن والوحدات وقوات الأسطول عند حل مشاكل حماية الاتصالات البحرية والطريق البحري الشمالي.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
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