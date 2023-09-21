https://sputnikarabic.ae/20230921/أطقم-كا-27-يتدرب-على-عمليات-البحث-والتتبع-لغواصة-في-بحر-بارنتسفيديو-1081251482.html
أطقم "كا-27" يتدرب على عمليات البحث والتتبع لغواصة في بحر بارنتس...فيديو
أطقم "كا-27" يتدرب على عمليات البحث والتتبع لغواصة في بحر بارنتس...فيديو
تدربت أطقم المروحيات المضادة للغواصات من طراز كا-27 التابعة لفوج مروحيات بحرية منفصل تابع للقوات الجوية وجيش الدفاع الجوي للأسطول الشمالي، على التفاعل مع قوات... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T04:30+0000
2023-09-21T04:30+0000
2023-09-21T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم تنفيذ عملية “اصطياد غواصة معادية” بالتعاون مع السفينة الصغيرة المضادة للغواصات “بريست”. وتدرب طاقم السفينة على استخدام أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات ضد هدف جوي.وتدربت أطقم سفن البحث والإنقاذ كا-27بي سي على نقل البضائع الطبية إلى الغواصة في إطار مهام البحث والإنقاذ في المناطق القريبة من طريق بحر الشمال.وبعد أن اقتربت من الغواصة، حلقت المروحية فوقها وأنزلت من على متنها أحد أفراد الطاقم الذي قام بتسليم البضائع اللازمة.تجرى تدريبات مع مجموعة استكشافية من القوات وقوات الأسطول الشمالي لتنظيم الدفاع عن أراضي الجزر وساحل القطب الشمالي لروسيا اعتبارًا من يوم الاثنين 18 سبتمبر/أيلول. وتضم ما يصل إلى 1800 شخص، وحوالي 80 قطعة من المعدات، وما يصل إلى 10 طائرات، وما يصل إلى 15 سفينة وغواصات وسفينة دعم، بحسب قناة "زفيزدا".يقوم الجيش بممارسة التفاعل بين المجموعات البحرية وأقسام الصواريخ الساحلية في مياه بحر بارنتس وبحر سيبيريا الشرقي، واختبار تنسيق تصرفات المجموعات التكتيكية من السفن والوحدات وقوات الأسطول عند حل مشاكل حماية الاتصالات البحرية والطريق البحري الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20230719/مروحية-كا-27-روسية-تدمر-لغما-بحريا-أوكرانيا-تائها-شمال-شرق-مضيق-البسفور-فيديو--1079216650.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أطقم "كا-27" يتدرب على عمليات البحث والتتبع لغواصة في بحر بارنتس...فيديو
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تدربت أطقم المروحيات المضادة للغواصات من طراز كا-27 التابعة لفوج مروحيات بحرية منفصل تابع للقوات الجوية وجيش الدفاع الجوي للأسطول الشمالي، على التفاعل مع قوات الأسطول في بحر بارنتس. وحلق طيارو المروحية فوق البحر في ظروف جوية صعبة، كما قاموا بالبحث عن غواصة معادية وهمية وتعقبها.
وتم تنفيذ عملية “اصطياد غواصة معادية” بالتعاون مع السفينة الصغيرة المضادة للغواصات “بريست”. وتدرب طاقم السفينة على استخدام أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات ضد هدف جوي.
وتدربت أطقم سفن البحث والإنقاذ كا-27بي سي على نقل البضائع الطبية إلى الغواصة في إطار مهام البحث والإنقاذ في المناطق القريبة من طريق بحر الشمال.
وبعد أن اقتربت من الغواصة، حلقت المروحية فوقها وأنزلت من على متنها أحد أفراد الطاقم الذي قام بتسليم البضائع اللازمة.
تجرى تدريبات مع مجموعة استكشافية من القوات وقوات الأسطول الشمالي لتنظيم الدفاع عن أراضي الجزر وساحل القطب الشمالي لروسيا اعتبارًا من يوم الاثنين 18 سبتمبر/أيلول. وتضم ما يصل إلى 1800 شخص، وحوالي 80 قطعة من المعدات، وما يصل إلى 10 طائرات، وما يصل إلى 15 سفينة وغواصات وسفينة دعم، بحسب قناة "زفيزدا"
.
يقوم الجيش بممارسة التفاعل بين المجموعات البحرية وأقسام الصواريخ الساحلية في مياه بحر بارنتس وبحر سيبيريا الشرقي، واختبار تنسيق تصرفات المجموعات التكتيكية من السفن والوحدات وقوات الأسطول عند حل مشاكل حماية الاتصالات البحرية والطريق البحري الشمالي.