https://sputnikarabic.ae/20230921/أنواع-الفيضانات-وأخطرها-وكيف-يتم-اكتشافها-1081271229.html
أنواع الفيضانات وأخطرها وكيف يتم اكتشافها؟
أنواع الفيضانات وأخطرها وكيف يتم اكتشافها؟
يمكن تقسيم الفيضانات إلى نوعين رئيسيين بناء على طبيعة التضاريس والمناخ، وهما الفيضانات الخاطفة وفيضانات الأنهار. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T14:54+0000
2023-09-21T14:54+0000
2023-09-21T14:54+0000
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كما يوجد نوع آخر من الفيضانات التي تضرب المناطق الساحلية وهي فيضانات المد العالمي.
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أنواع الفيضانات وأخطرها وكيف يتم اكتشافها؟
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يمكن تقسيم الفيضانات إلى نوعين رئيسيين بناء على طبيعة التضاريس والمناخ، وهما الفيضانات الخاطفة وفيضانات الأنهار.
كما يوجد نوع آخر من الفيضانات التي تضرب المناطق الساحلية وهي فيضانات المد العالمي.