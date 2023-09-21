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https://sputnikarabic.ae/20230921/أنواع-الفيضانات-وأخطرها-وكيف-يتم-اكتشافها-1081271229.html
أنواع الفيضانات وأخطرها وكيف يتم اكتشافها؟
أنواع الفيضانات وأخطرها وكيف يتم اكتشافها؟
يمكن تقسيم الفيضانات إلى نوعين رئيسيين بناء على طبيعة التضاريس والمناخ، وهما الفيضانات الخاطفة وفيضانات الأنهار. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T14:54+0000
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كما يوجد نوع آخر من الفيضانات التي تضرب المناطق الساحلية وهي فيضانات المد العالمي.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أنواع الفيضانات وأخطرها وكيف يتم اكتشافها؟

14:54 GMT 21.09.2023
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يمكن تقسيم الفيضانات إلى نوعين رئيسيين بناء على طبيعة التضاريس والمناخ، وهما الفيضانات الخاطفة وفيضانات الأنهار.
كما يوجد نوع آخر من الفيضانات التي تضرب المناطق الساحلية وهي فيضانات المد العالمي.
أنواع الفيضانات وأخطرها وكيف يتم اكتشافها؟ - سبوتنيك عربي
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