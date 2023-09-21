https://sputnikarabic.ae/20230921/أوفذاب---500-قنبلة-روسية-حارقة-تصنع-انفجارا-هائلا-1081264353.html
"أوفذاب - 500"... قنبلة روسية حارقة تصنع انفجارا هائلا
"أوفذاب - 500"... قنبلة روسية حارقة تصنع انفجارا هائلا
تمتلك روسيا ترسانة ضخمة من الأسلحة التقليدية تضم طرازات مختلفة من القنابل ذات القوة النيرانية العالية، التي يمكن إطلاقها من الطائرات الحربية. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T13:03+0000
2023-09-21T13:03+0000
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وتكمن أهمية امتلاك أنواع مختلفة من القنابل التقليدية المصممة للطائرات الحربية، في أنها تمكن الجيوش من استخدام القوة النيرانية المناسبة لكل مهمة عسكرية دون أن تواجه خطر نفاد ذخائرها مهما طال أمد العمليات القتالية.وتمثل قنبلة "أوفذاب - 500" واحدة من القنابل التقليدية الفتاكة، التي طورتها روسيا للطائرات الحربية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها قنبلة حارقة ومتشظية شديدة الانفجار.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن "أوفذاب - 500" تصنف ضمن القنابل الحارقة، التي تمتلك قوة انفجارية كبيرة تمكنها من تدمير الأهداف المعادية، التي تشمل المركبات المدرعة والأهداف غير المحصنة.يذكر أن استخدام هذا النوع من القنابل على متن الطائرات الحربية يمنح الجيوش التي تملكها يدا عليا على العدو، خاصة في المعارك البرية، لأنها تستطيع تدمير أهداف في عمق العدو، يصعب الوصول إليها بالوسائل القتالية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221102/بقوة-تفجيرية-هائلة-قنبلة-روسية-موجهة-لتدمير-الأهداف-البرية-والبحرية-1069748502.html
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
"أوفذاب - 500"... قنبلة روسية حارقة تصنع انفجارا هائلا
13:03 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 13:05 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
تمتلك روسيا ترسانة ضخمة من الأسلحة التقليدية تضم طرازات مختلفة من القنابل ذات القوة النيرانية العالية، التي يمكن إطلاقها من الطائرات الحربية.
وتكمن أهمية امتلاك أنواع مختلفة من القنابل
التقليدية المصممة للطائرات الحربية، في أنها تمكن الجيوش من استخدام القوة النيرانية المناسبة لكل مهمة عسكرية دون أن تواجه خطر نفاد ذخائرها مهما طال أمد العمليات القتالية.
وتمثل قنبلة "أوفذاب - 500" واحدة من القنابل التقليدية الفتاكة، التي طورتها روسيا للطائرات الحربية، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها قنبلة حارقة ومتشظية شديدة الانفجار.
المواصفات الفنية
القوة التدميرية
: تكافئ 250 كغم من مادة "تي إن تي".
ارتفاع الإطلاق: يترواح بين 900 إلى 12 ألف متر.
سرعة الإطلاق: تتراوح بين 550 إلى 1850 كلم/ ساعة.
ولفت الموقع إلى أن "أوفذاب - 500" تصنف ضمن القنابل الحارقة، التي تمتلك قوة انفجارية كبيرة تمكنها من تدمير الأهداف المعادية، التي تشمل المركبات المدرعة والأهداف غير المحصنة.
يذكر أن استخدام هذا النوع من القنابل على متن الطائرات الحربية يمنح الجيوش التي تملكها يدا عليا على العدو، خاصة في المعارك البرية، لأنها تستطيع تدمير أهداف
في عمق العدو، يصعب الوصول إليها بالوسائل القتالية الأخرى.