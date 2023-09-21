https://sputnikarabic.ae/20230921/أوكرانيا-توقف-المتحدث-باسم-قوات-الدفاع-الإقليمي-المتحول-جنسيا-1081262727.html
أوكرانيا توقف المتحدث باسم قوات كييف "المتحول جنسيا"
أوكرانيا توقف المتحدث باسم قوات كييف "المتحول جنسيا"
أعلن الجيش الأوكراني عن إيقاف المتحدث باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية المتحول جنسيا سارة آشتون سيريلو عن العمل بسبب تهديداته بقتل صحفيين ومسؤولين روس. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T12:55+0000
2023-09-21T12:55+0000
2023-09-21T12:57+0000
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العالم
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وقالت قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية في بيان على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "ستجري قيادة قوات الدفاع الإقليمي تحقيقا داخليا. وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة. وسيتم تعليق الرقيب سارة أشتون سيريلو على الفور من الخدمة أثناء فترة التحقيق".وقالت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي: "هذا البلد يحتاج إلى معاهدة سلام، وليس دعاية من "متحول" من وكالة المخابرات المركزية، الذي يطالب بمواصلة قتل الأوكرانيين حتى تستمر النخب في الحصول على حصة من أموال الدم".وفي وقت سابق، هدد المتحول الجنسي، هو المتحدث باسم القوات الأوكرانية، حياة صحفيين روس في الأسبوع المقبل.وقال سارة أشتون سيريلو، وهو صحفي أمريكي سابق، في بيان مرئي له، عبر حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "العالم سيشهد الأسبوع المقبل دفع الصحفيين في روسيا ثمن جرائمهم".وأكد سيريلو أن "كل المروجين لروسيا سيتم اصطيادهم والقضاء عليهم، وسيتم تنفيذ العدالة، بينما نحن في أوكرانيا سنتولى هذه المهمة بالإيمان بالله والحرية والتحرر الكامل".وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على المقطع قائلة:"زومبي، نهاية العالم، سنرسل هذا الدليل الإضافي على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف ورعايته من قبل واشنطن إلى جميع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية".
https://sputnikarabic.ae/20230914/متحول-جنسي-متحدثا-باسم-القوات-الأوكرانية-يهدد-بشكل-مباشر-حياة-الصحفيين-الروس-1081043953.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا توقف المتحدث باسم قوات كييف "المتحول جنسيا"
12:55 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الأوكراني عن إيقاف المتحدث باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية المتحول جنسيا سارة آشتون سيريلو عن العمل بسبب تهديداته بقتل صحفيين ومسؤولين روس.
وقالت قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية في بيان على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "ستجري قيادة قوات الدفاع الإقليمي تحقيقا داخليا. وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة. وسيتم تعليق الرقيب سارة أشتون سيريلو على الفور من الخدمة أثناء فترة التحقيق".
وقالت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي: "هذا البلد يحتاج إلى معاهدة سلام، وليس دعاية من "متحول" من وكالة المخابرات المركزية، الذي يطالب بمواصلة قتل الأوكرانيين حتى تستمر النخب في الحصول على حصة من أموال الدم".
وفي وقت سابق، هدد المتحول الجنسي، هو المتحدث باسم القوات الأوكرانية، حياة صحفيين روس في الأسبوع المقبل.
وقال سارة أشتون سيريلو، وهو صحفي أمريكي سابق، في بيان مرئي له، عبر حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "العالم سيشهد الأسبوع المقبل دفع الصحفيين في روسيا ثمن جرائمهم".
وأكد سيريلو أن "كل المروجين لروسيا سيتم اصطيادهم والقضاء عليهم، وسيتم تنفيذ العدالة، بينما نحن في أوكرانيا سنتولى هذه المهمة بالإيمان بالله والحرية والتحرر الكامل".
وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
، على المقطع قائلة:
"زومبي، نهاية العالم، سنرسل هذا الدليل الإضافي على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف ورعايته من قبل واشنطن إلى جميع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية".