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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/أوكرانيا-توقف-المتحدث-باسم-قوات-الدفاع-الإقليمي-المتحول-جنسيا-1081262727.html
أوكرانيا توقف المتحدث باسم قوات كييف "المتحول جنسيا"
أوكرانيا توقف المتحدث باسم قوات كييف "المتحول جنسيا"
أعلن الجيش الأوكراني عن إيقاف المتحدث باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية المتحول جنسيا سارة آشتون سيريلو عن العمل بسبب تهديداته بقتل صحفيين ومسؤولين روس. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T12:55+0000
2023-09-21T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية في بيان على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "ستجري قيادة قوات الدفاع الإقليمي تحقيقا داخليا. وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة. وسيتم تعليق الرقيب سارة أشتون سيريلو على الفور من الخدمة أثناء فترة التحقيق".وقالت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي: "هذا البلد يحتاج إلى معاهدة سلام، وليس دعاية من "متحول" من وكالة المخابرات المركزية، الذي يطالب بمواصلة قتل الأوكرانيين حتى تستمر النخب في الحصول على حصة من أموال الدم".وفي وقت سابق، هدد المتحول الجنسي، هو المتحدث باسم القوات الأوكرانية، حياة صحفيين روس في الأسبوع المقبل.‏وقال سارة أشتون سيريلو، وهو صحفي أمريكي سابق، في بيان مرئي له، عبر ‏حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "العالم سيشهد الأسبوع المقبل دفع الصحفيين في روسيا ‏ثمن جرائمهم".‏وأكد سيريلو أن "كل المروجين لروسيا سيتم اصطيادهم والقضاء عليهم، وسيتم تنفيذ العدالة، بينما نحن ‏في أوكرانيا سنتولى هذه المهمة بالإيمان بالله والحرية والتحرر الكامل".‏‏وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على المقطع قائلة:"زومبي، نهاية العالم، سنرسل هذا الدليل الإضافي على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف ورعايته من قبل واشنطن إلى جميع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية".
https://sputnikarabic.ae/20230914/متحول-جنسي-متحدثا-باسم-القوات-الأوكرانية-يهدد-بشكل-مباشر-حياة-الصحفيين-الروس-1081043953.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا توقف المتحدث باسم قوات كييف "المتحول جنسيا"

12:55 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 21.09.2023)
© AFP 2023سارة أشتون سيريلو، متحول جنسي، هو المتحدث باسم القوات الأوكرانية
سارة أشتون سيريلو، متحول جنسي، هو المتحدث باسم القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023
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أعلن الجيش الأوكراني عن إيقاف المتحدث باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية المتحول جنسيا سارة آشتون سيريلو عن العمل بسبب تهديداته بقتل صحفيين ومسؤولين روس.
وقالت قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية في بيان على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "ستجري قيادة قوات الدفاع الإقليمي تحقيقا داخليا. وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة. وسيتم تعليق الرقيب سارة أشتون سيريلو على الفور من الخدمة أثناء فترة التحقيق".
وقالت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي: "هذا البلد يحتاج إلى معاهدة سلام، وليس دعاية من "متحول" من وكالة المخابرات المركزية، الذي يطالب بمواصلة قتل الأوكرانيين حتى تستمر النخب في الحصول على حصة من أموال الدم".
المتحدث باسم القوات الأوكرانية، سارة أشتون سيريلو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
متحول جنسي متحدثا باسم القوات الأوكرانية يهدد بشكل مباشر حياة الصحفيين الروس
14 سبتمبر, 16:58 GMT
وفي وقت سابق، هدد المتحول الجنسي، هو المتحدث باسم القوات الأوكرانية، حياة صحفيين روس في الأسبوع المقبل.‏
وقال سارة أشتون سيريلو، وهو صحفي أمريكي سابق، في بيان مرئي له، عبر ‏حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "العالم سيشهد الأسبوع المقبل دفع الصحفيين في روسيا ‏ثمن جرائمهم".‏
وأكد سيريلو أن "كل المروجين لروسيا سيتم اصطيادهم والقضاء عليهم، وسيتم تنفيذ العدالة، بينما نحن ‏في أوكرانيا سنتولى هذه المهمة بالإيمان بالله والحرية والتحرر الكامل".‏
‏وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على المقطع قائلة:
"زومبي، نهاية العالم، سنرسل هذا الدليل الإضافي على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف ورعايته من قبل واشنطن إلى جميع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية".
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