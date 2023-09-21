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اعتقال المشتبه بهم الأوائل في مقتل جنود حفظ السلام الروس في قره باغ
https://sputnikarabic.ae/20230921/اعتقال-المشتبه-بهم-الأوائل-في-مقتل-جنود-حفظ-السلام-الروس-في-قره-باغ-1081259062.html
اعتقال المشتبه بهم الأوائل في مقتل جنود حفظ السلام الروس في قره باغ
اعتقال المشتبه بهم الأوائل في مقتل جنود حفظ السلام الروس في قره باغ
أفاد مصدر في السلطة التنفيذية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس باعتقال المشتبه بهم الأوائل في مقتل جنود حفظ السلام الروس في قره باغ. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T10:38+0000
2023-09-21T10:45+0000
العالم
روسيا
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وأعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الخميس، عن أسفه وتعازيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد وفاة جنود من قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ.وأضاف البيان: "مكتب المدعي العام لروسيا وأذربيجان على اتصال وثيق فيما يتعلق بوفاة عسكريين من قوات حفظ السلام الروسية".وأكد علييف في حديث مع بوتين أنه سيتم إجراء تحقيق دقيق فيما حدث للجنود الروس وسيتم معاقبة المذنبين.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، بأن سيارة تقل أفرادا من قوات حفظ السلام الروسية، تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة في قره باغ، ما أدى إلى مقتل عدد منهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، أثناء عودة وحدة من قوات حفظ السلام الروسية، من نقطة مراقبة في منطقة دغانياتاغ، تعرضت سيارة تقلهم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة".وأضافت الوزارة: "نتيجة لإطلاق النار قتل عسكريون روس كانوا في السيارة".وأشارت الوزارة إلى أن ممثلي جهات التحقيق الروسية والأذربيجانية يعملون على الفور على توضيح جميع ملابسات الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230921/علييف-يعزي-بوتين-في-ضحايا-الجيش-بإقليم-قره-باغ-1081258612.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

اعتقال المشتبه بهم الأوائل في مقتل جنود حفظ السلام الروس في قره باغ

10:38 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 10:45 GMT 21.09.2023)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورقوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020
قوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفاد مصدر في السلطة التنفيذية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس باعتقال المشتبه بهم الأوائل في مقتل جنود حفظ السلام الروس في قره باغ.
وأعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الخميس، عن أسفه وتعازيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد وفاة جنود من قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ.
وقال الكرملين في بيان: "أبدى علييف في محادثة هاتفية مع بوتين عن استعداده لتقديم المساعدة المادية لأسر جنود حفظ السلام القتلى".
وأضاف البيان: "مكتب المدعي العام لروسيا وأذربيجان على اتصال وثيق فيما يتعلق بوفاة عسكريين من قوات حفظ السلام الروسية".
وأكد علييف في حديث مع بوتين أنه سيتم إجراء تحقيق دقيق فيما حدث للجنود الروس وسيتم معاقبة المذنبين.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، بأن سيارة تقل أفرادا من قوات حفظ السلام الروسية، تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة في قره باغ، ما أدى إلى مقتل عدد منهم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سوتشي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
علييف يعزي بوتين في ضحايا قوات حفظ السلام بإقليم قره باغ
09:57 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، أثناء عودة وحدة من قوات حفظ السلام الروسية، من نقطة مراقبة في منطقة دغانياتاغ، تعرضت سيارة تقلهم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة".
وأضافت الوزارة: "نتيجة لإطلاق النار قتل عسكريون روس كانوا في السيارة".
وأشارت الوزارة إلى أن ممثلي جهات التحقيق الروسية والأذربيجانية يعملون على الفور على توضيح جميع ملابسات الحادث.
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