عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230921/اكتشاف-أثري-جديد-قبالة-السواحل-المصرية-صور-1081271752.html
اكتشاف أثري جديد قبالة السواحل المصرية‏... صور
اكتشاف أثري جديد قبالة السواحل المصرية‏... صور
أعلنت وزارة السياحة المصرية، عن اكتشاف أثري جديد قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، ‏وتحديدا في خليج "أبي قير" في محافظة الإسكندرية. ‏ 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T15:15+0000
2023-09-21T15:15+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081218586_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_dd3c7bf7f73d79c6d764ea764ffc352c.jpg
وقالت البعثة الأثرية المصرية - الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار المصري، والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، عن اكتشافها معبدا "للإلهة أفروديت" من القرن الخامس قبل الميلاد، إلى جانب عدد من اللقى الأثرية تخص معبد "آمون جريب"، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.ولفت البيان إلى أنه "تم اكتشاف الكنوز خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون، التي تقع على بعد 7 كيلو متر من ساحل أبو قير، وتم إعادة اكتشافها في عام 2000".وأضاف البيان أن "البعثة عثرت بداخل المعبد على لقى أثرية برونزية وخزفية مستوردة من اليونان، وبقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية، يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد".كما عثرت البعثة كذلك، على "المنطقة التي كان يخزن بها القرابين والنذور والعناصر الثمينة بمعبد آمون الغربي، وهي عبارة عن مجموعة من الحلي الذهبي من أقراط على شكل رأس أسد، وعين واجيت، ودلاية"، بحسب ما صرح به رئيس المعهد الأوروبي للآثار البحرية، فرانك جوديو.وتم العثور كذلك على "أوان من المرمر، كانت تستخدم لتخزين العطور ومراهم تجميل، ومجموعة من الأطباق الطقسية المصنوعة من الفضة، والتي كانت تستخدم في الطقوس الدينية والجنائزية، وقبضة يد نذرية من الحجر الجيري، وأبريق على شكل بطة مصنوع من البرونز".من ناحيته، أشار مدير عام إدارة الآثار الغارقة في مصر، الدكتور إسلام سليم، إلى أن "مدينة تونيس هيراكليون، كانت تعد أكبر ميناء لمصر على ساحل البحر المتوسط، قبل أن يؤسس الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد".وتابع لافتا إلى أن "الزلازل الذي ضرب البلاد قديما، تسبب في غرق المدينة بالكامل، تحت سطح البحر".
https://sputnikarabic.ae/20221023/مصر-تعلن-إحباط-محاولة-تهريب-كنز-أثري-لا-يقدر-بثمن-1069380118.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081218586_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb6c7e9975d532eef759a1f16c24d015.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار

اكتشاف أثري جديد قبالة السواحل المصرية‏... صور

15:15 GMT 21.09.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIمحافظة الإسكندرية في مصر
محافظة الإسكندرية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
محافظة الإسكندرية في مصر
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة السياحة المصرية، عن اكتشاف أثري جديد قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، ‏وتحديدا في خليج "أبي قير" في محافظة الإسكندرية. ‏
وقالت البعثة الأثرية المصرية - الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار المصري، والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، عن اكتشافها معبدا "للإلهة أفروديت" من القرن الخامس قبل الميلاد، إلى جانب عدد من اللقى الأثرية تخص معبد "آمون جريب"، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.
ولفت البيان إلى أنه "تم اكتشاف الكنوز خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون، التي تقع على بعد 7 كيلو متر من ساحل أبو قير، وتم إعادة اكتشافها في عام 2000".
وأضاف البيان أن "البعثة عثرت بداخل المعبد على لقى أثرية برونزية وخزفية مستوردة من اليونان، وبقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية، يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد".
كما عثرت البعثة كذلك، على "المنطقة التي كان يخزن بها القرابين والنذور والعناصر الثمينة بمعبد آمون الغربي، وهي عبارة عن مجموعة من الحلي الذهبي من أقراط على شكل رأس أسد، وعين واجيت، ودلاية"، بحسب ما صرح به رئيس المعهد الأوروبي للآثار البحرية، فرانك جوديو.
مقبرة توت عنخ أمون - أثار مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
مصر تعلن إحباط محاولة تهريب "كنز أثري" لا يقدر بثمن
23 أكتوبر 2022, 13:23 GMT
وتم العثور كذلك على "أوان من المرمر، كانت تستخدم لتخزين العطور ومراهم تجميل، ومجموعة من الأطباق الطقسية المصنوعة من الفضة، والتي كانت تستخدم في الطقوس الدينية والجنائزية، وقبضة يد نذرية من الحجر الجيري، وأبريق على شكل بطة مصنوع من البرونز".
من ناحيته، أشار مدير عام إدارة الآثار الغارقة في مصر، الدكتور إسلام سليم، إلى أن "مدينة تونيس هيراكليون، كانت تعد أكبر ميناء لمصر على ساحل البحر المتوسط، قبل أن يؤسس الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد".
وتابع لافتا إلى أن "الزلازل الذي ضرب البلاد قديما، تسبب في غرق المدينة بالكامل، تحت سطح البحر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:02 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала