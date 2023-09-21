https://sputnikarabic.ae/20230921/البرهان-يطالب-الأمم-المتحدة-بتصنيف-قوات-الدعم-السريع-جماعة-إرهابية-1081277242.html
رئيس مجلس السيادة السوداني: نطالب الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع "جماعة إرهابية"
رئيس مجلس السيادة السوداني: نطالب الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع "جماعة إرهابية"
طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع "جماعة إرهابية"، لأنها مارست انتهاكات ضد... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T20:36+0000
2023-09-21T20:36+0000
2023-09-21T20:42+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال البرهان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الحرب في السودان، شرارة لانتقال الصراع لدول أخرى في المنطقة".وأضاف البرهان: "حرب الدعم السريع ضد كل مكونات المجتمع السوداني لذلك أصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين".ولفت إلى أن "كافة المبادرات لإيجاد حل للأزمة في بلادنا رفضتها قوات الدعم السريع".وتتواصل، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتفق طرفا النزاع مرات عدة على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230921/قيادي-سوداني-لـسبوتنيك-دول-الجوار-هي-الأقرب-لحل-الأزمة-ووقف-الحرب-في-البلاد-1081274646.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
رئيس مجلس السيادة السوداني: نطالب الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع "جماعة إرهابية"
20:36 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 20:42 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع "جماعة إرهابية"، لأنها مارست انتهاكات ضد حقوق الإنسان وجرائم حرب في معظم مناطق السودان.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال البرهان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الحرب في السودان
، شرارة لانتقال الصراع لدول أخرى في المنطقة".
وأضاف البرهان: "حرب الدعم السريع ضد كل مكونات المجتمع السوداني لذلك أصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين".
ولفت إلى أن "كافة المبادرات لإيجاد حل للأزمة في بلادنا رفضتها قوات الدعم السريع".
وتتواصل، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتفق طرفا النزاع مرات عدة على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.