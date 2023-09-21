https://sputnikarabic.ae/20230921/الخارجية-الصينية-زيارة-الرئيس-السوري-ستعمق-الثقة-السياسية-مع-دمشق-1081273130.html
الخارجية الصينية: زيارة الرئيس السوري ستعمق الثقة السياسية مع دمشق
الخارجية الصينية: زيارة الرئيس السوري ستعمق الثقة السياسية مع دمشق
علقت بكين، اليوم الخميس، على الزيارة التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد إلى الصين. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T16:32+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجبية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن زيارة الرئيس بشار الأسد ستؤدي إلى تعميق الثقة السياسية المتبادلة، والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة".وأضافت المتحدثة مشيرة إلى أنه "منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسوريا قبل 67 عاما، حافظت العلاقات الصينية السورية على نمو سليم ومطرد، ويولي الرئيس السوري بشار الأسد، أهمية كبيرة للعلاقات الصينية السورية، وهذه هي زيارته الثانية للصين منذ توليه منصبه كرئيس، وسيلتقي به الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين، وسيتبادلون وجهات النظر بشكل متعمق حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وكان الرئيس السوري، بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد وصلا اليوم الخميس إلى مطار خانجو في الصين، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الخميس، بأن "الرئيسين الأسد وشي جين بينغ يعقدان قمة سورية صينية".وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.ويرافق الرئيس الأسد وفد رسمي يضم فيصل المقداد وزير الخارجية، ومحمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.
https://sputnikarabic.ae/20230920/القمة-الصينية-السورية-أبعاد-سياسية-ومكاسب-اقتصادية-1081248491.html
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الصين, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
الخارجية الصينية: زيارة الرئيس السوري ستعمق الثقة السياسية مع دمشق
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علقت بكين، اليوم الخميس، على الزيارة التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد إلى الصين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجبية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي
: "نعتقد أن زيارة الرئيس بشار الأسد ستؤدي إلى تعميق الثقة السياسية المتبادلة، والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة".
وتابعت مؤكدة أن "الصين وسوريا تتمتعان بصداقة عميقة، وتعد سوريا من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، وأحد الدول الراعية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أعاد للصين مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة".
وأضافت المتحدثة مشيرة إلى أنه "منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسوريا قبل 67 عاما، حافظت العلاقات الصينية السورية على نمو سليم ومطرد، ويولي الرئيس السوري بشار الأسد، أهمية كبيرة للعلاقات الصينية السورية، وهذه هي زيارته الثانية للصين منذ توليه منصبه كرئيس، وسيلتقي به الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين، وسيتبادلون وجهات النظر بشكل متعمق حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد وصلا اليوم الخميس إلى مطار خانجو في الصين، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"
، اليوم الخميس، بأن "الرئيسين الأسد وشي جين بينغ يعقدان قمة سورية صينية".
وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.
ويرافق الرئيس الأسد وفد رسمي يضم فيصل المقداد وزير الخارجية، ومحمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.