https://sputnikarabic.ae/20230921/الدفاع-الروسي-تدمير-19-طائرة-مسيرة-فوق-القرم-و3-طائرات-أخرى-فوق-كورسك-وبيلغورود-وأورلوف-1081250687.html
الدفاع الروسي: تدمير 19 طائرة مسيرة فوق القرم و3 طائرات أخرى فوق كورسك وبيلغورود وأورلوف
الدفاع الروسي: تدمير 19 طائرة مسيرة فوق القرم و3 طائرات أخرى فوق كورسك وبيلغورود وأورلوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، و3 طائرات مسيرة أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T00:02+0000
2023-09-21T00:02+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "في ليلة 20 - 21 سبتمبر، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي قامت بتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، و3 طائرات أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف".في سياق متصل، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".
https://sputnikarabic.ae/20230920/وزير-الخارجية-المصري-يدعو-إسرائيل-للابتعاد-عن-تبني-السياسات-الأحادية-الجانب-1081249390.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسي: تدمير 19 طائرة مسيرة فوق القرم و3 طائرات أخرى فوق كورسك وبيلغورود وأورلوف
00:02 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 00:08 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، و3 طائرات مسيرة أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "في ليلة 20 - 21 سبتمبر، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي قامت بتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، و3 طائرات أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف".
في سياق متصل، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة
.
وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".