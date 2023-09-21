عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/الدفاع-الروسي-تدمير-19-طائرة-مسيرة-فوق-القرم-و3-طائرات-أخرى-فوق-كورسك-وبيلغورود-وأورلوف-1081250687.html
الدفاع الروسي: تدمير 19 طائرة مسيرة فوق القرم و3 طائرات أخرى فوق كورسك وبيلغورود وأورلوف
الدفاع الروسي: تدمير 19 طائرة مسيرة فوق القرم و3 طائرات أخرى فوق كورسك وبيلغورود وأورلوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، و3 طائرات مسيرة أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T00:02+0000
2023-09-21T00:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102295/90/1022959051_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b669bf5b2ebae835739a8878ef968eca.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "في ليلة 20 - 21 سبتمبر، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي قامت بتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، و3 طائرات أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف".في سياق متصل، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".
https://sputnikarabic.ae/20230920/وزير-الخارجية-المصري-يدعو-إسرائيل-للابتعاد-عن-تبني-السياسات-الأحادية-الجانب-1081249390.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102295/90/1022959051_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5f0784898160b894f28b01bd71a77a7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الروسي: تدمير 19 طائرة مسيرة فوق القرم و3 طائرات أخرى فوق كورسك وبيلغورود وأورلوف

00:02 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 00:08 GMT 21.09.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، و3 طائرات مسيرة أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "في ليلة 20 - 21 سبتمبر، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
وزير الخارجية المصري يدعو إسرائيل للابتعاد عن تبني السياسات الأحادية الجانب
أمس, 20:40 GMT
وأضافت الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي قامت بتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، و3 طائرات أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف".
في سياق متصل، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.
وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала