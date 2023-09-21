https://sputnikarabic.ae/20230921/السويد-ترسل-10-دبابات-ستريدسفان-إلى-أوكرانيا-1081267107.html
السويد ترسل 10 دبابات "ستريدسفان" إلى أوكرانيا
السويد ترسل 10 دبابات "ستريدسفان" إلى أوكرانيا
قامت وزارة الدفاع السويدية، بنقل عشر دبابات من طراز "Stridsvagn 122" إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت الوزارة في بيان لها. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T13:22+0000
2023-09-21T13:22+0000
2023-09-21T13:27+0000
رصد عسكري
العالم
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وقالت الوزارة: "السويد قامت بإرسال عشر دبابات "Stridsvagn 122" إلى أوكرانيا، وقد تم تسليمها".وأضافت، قائلة: "توجد الآن عشر دبابات سويدية من طراز "Stridsvagn 122" في أوكرانيا، مع أطقم أوكرانية مدربة في السويد". الدبابة "Stridsvagn 122" هي نسخة سويدية من الدبابة الألمانية "Leopard 2".وتتلقى أوكرانيا دعما عسكريًا وماليًا سخيًا من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022.وسبق وأن أرسلت روسيا، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230921/القوات-الروسية-تدمر-منشآت-صناعية-عسكرية-ومراكز-استخبارات-أوكرانية---عاجل-1081261147.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
السويد ترسل 10 دبابات "ستريدسفان" إلى أوكرانيا
13:22 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 13:27 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
قامت وزارة الدفاع السويدية، بنقل عشر دبابات من طراز "Stridsvagn 122" إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت الوزارة في بيان لها.
وقالت الوزارة: "السويد قامت بإرسال عشر دبابات "Stridsvagn 122" إلى أوكرانيا، وقد تم تسليمها".
وأضافت، قائلة: "توجد الآن عشر دبابات سويدية من طراز "Stridsvagn 122" في أوكرانيا، مع أطقم أوكرانية مدربة في السويد". الدبابة "Stridsvagn 122" هي نسخة سويدية من الدبابة الألمانية "Leopard 2".
وتتلقى أوكرانيا دعما عسكريًا وماليًا سخيًا من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وسبق وأن أرسلت روسيا، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.