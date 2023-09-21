https://sputnikarabic.ae/20230921/القوات-الروسية-تدمر-محطة-رادار-أمريكية-الصنع-في-جمهورية-دونيتسك-1081260874.html

القوات الروسية تدمر محطة رادار أمريكية الصنع في جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تدمر محطة رادار أمريكية الصنع في جمهورية دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية دمرت في إطار العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية، محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية... 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T11:36+0000

2023-09-21T11:36+0000

2023-09-21T12:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقالت الوزارة، في بيان: "في منطقة كالينوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات من طراز AN/TPQ-50".كما نفذ الجيش الروسي ضربة جماعية ليلاً بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى تطلق من الجو وطائرات مسيرة على منشآت للصناعة العسكرية في أوكرانيا ومراكز استخبارات لاسلكية أوكرانية ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية الأوكرانية. وصدت القوات الروسية خلال اليوم 3 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني لمان في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وشيبيلوفكا في لوغانسك". بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب القوى البشرية والمعدات للعدو في مناطق غريغوروفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي. وبلغت خسائر العدو أكثر من 75 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز دي-30".وقضت القوات الروسية على مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للواء الدفاع الإقليمي رقم 126 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جزيرة بيرياسلافسكي في مقاطعة خيرسون. وبلغت الخسائر أكثر من 45 عسكريًا أوكرانيًا و3 مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777" نتيجة إطلاق النار في اتجاه خيرسون.وفقدت القوات الأوكرانية نحو 350 جنديًا في اتجاهي زابوروجيه ودونيتسك خلال اليوم، حيث صدت الوحدات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية هجومين شنتهما وحدات من اللواء 71 واللواء الميكانيكي 47 الأوكراني في منطقتي نوفوبوكروفكا ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه. بالإضافة إلى ذلك، تم هزيمة اللواء الجوي 46 للعدو في منطقة فيربوفوي. وتم القضاء على نحو 50 من العسكريين الأوكرانيين، ومركبتين قتاليتين للمشاة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة من طراز برادلي، وثلاث مركبات ونظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز "M777"، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، ومدفع أمريكي الصنع "M119". وفي اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب"، جنبًا إلى جنب مع الطيران والمدفعية، خمس هجمات شنتها الوحدات الأوكرانية في مناطق أوريخوفو-فاسيليفكا، وكورديوموفكا، وكليششيفكا، وفيسيلي، وخيميك (جمهورية دونيتسك). وبلغت خسائر العدو أكثر من 300 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس سيارات، وراجمة أولخا القتالية، بالإضافة إلى مدفع بولندي ذاتية الدفع من طراز كراب".

https://sputnikarabic.ae/20230921/القوات-الروسية-تدمر-منشآت-صناعية-عسكرية-ومراكز-استخبارات-أوكرانية---عاجل-1081261147.html

https://sputnikarabic.ae/20230921/لمسافة-80-كيلومترا-وفي-قمرة-القيادة-لانسيت-الروسية-تدمر-مقاتلة-أوكرانية-1081259389.html

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رصد عسكري, روسيا