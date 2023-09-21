عربي
القوات الروسية تدمر منشآت صناعية عسكرية ومراكز استخبارات أوكرانية
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/القوات-الروسية-تدمر-منشآت-صناعية-عسكرية-ومراكز-استخبارات-أوكرانية---عاجل-1081261147.html
القوات الروسية تدمر منشآت صناعية عسكرية ومراكز استخبارات أوكرانية
القوات الروسية تدمر منشآت صناعية عسكرية ومراكز استخبارات أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت مراكز للاستطلاع والتدريب الفني اللاسلكي للجماعات التخريبية في أوكرانيا، وأصابت جميع... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T11:42+0000
2023-09-21T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075850514_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_64980224a93ec582669d30805ce1f8ad.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة وبطائرات دون طيارعلى منشآت صناعية عسكرية، بالإضافة إلى مراكز استخبارات لاسلكية ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية التابعة القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت: "أهداف الضربة تحققت، وتم تدمير كافة الأهداف".وتابع بيان الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" و4 صواريخ "هيمارس".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230921/القوات-الروسية-تدمر-محطة-رادار-أمريكية-الصنع-في-جمهورية-دونيتسك-1081260874.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075850514_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_53055bb8d2e66990f1d9095ad956bcc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر منشآت صناعية عسكرية ومراكز استخبارات أوكرانية

11:42 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 21.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت مراكز للاستطلاع والتدريب الفني اللاسلكي للجماعات التخريبية في أوكرانيا، وأصابت جميع المنشآت.
وقالت الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة وبطائرات دون طيارعلى منشآت صناعية عسكرية، بالإضافة إلى مراكز استخبارات لاسلكية ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية التابعة القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "أهداف الضربة تحققت، وتم تدمير كافة الأهداف".

وبحسب الدفاع الروسية: "في اتجاه خيرسون، نتيجة هجوم ناري، تم تحييد أكثر من 45 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم777".

وتابع بيان الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" و4 صواريخ "هيمارس".

وقالت الدفاع: "تم تدمير 75 طائرة دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة زابوروجيه، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعتي خاركوف وخيرسون".

قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر محطة رادار أمريكية الصنع في جمهورية دونيتسك
11:36 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:22 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала