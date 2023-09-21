https://sputnikarabic.ae/20230921/القوات-الروسية-تدمر-منشآت-صناعية-عسكرية-ومراكز-استخبارات-أوكرانية---عاجل-1081261147.html
القوات الروسية تدمر منشآت صناعية عسكرية ومراكز استخبارات أوكرانية
القوات الروسية تدمر منشآت صناعية عسكرية ومراكز استخبارات أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت مراكز للاستطلاع والتدريب الفني اللاسلكي للجماعات التخريبية في أوكرانيا، وأصابت جميع... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T11:42+0000
2023-09-21T11:42+0000
2023-09-21T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة وبطائرات دون طيارعلى منشآت صناعية عسكرية، بالإضافة إلى مراكز استخبارات لاسلكية ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية التابعة القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت: "أهداف الضربة تحققت، وتم تدمير كافة الأهداف".وتابع بيان الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" و4 صواريخ "هيمارس".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230921/القوات-الروسية-تدمر-محطة-رادار-أمريكية-الصنع-في-جمهورية-دونيتسك-1081260874.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر منشآت صناعية عسكرية ومراكز استخبارات أوكرانية
11:42 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت مراكز للاستطلاع والتدريب الفني اللاسلكي للجماعات التخريبية في أوكرانيا، وأصابت جميع المنشآت.
وقالت الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة وبطائرات دون طيارعلى منشآت صناعية عسكرية، بالإضافة إلى مراكز استخبارات لاسلكية ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية التابعة القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "أهداف الضربة تحققت، وتم تدمير كافة الأهداف".
وبحسب الدفاع الروسية: "في اتجاه خيرسون، نتيجة هجوم ناري، تم تحييد أكثر من 45 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم777".
وتابع بيان الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" و4 صواريخ "هيمارس".
وقالت الدفاع: "تم تدمير 75 طائرة دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة زابوروجيه، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعتي خاركوف وخيرسون".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.