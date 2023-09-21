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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-إمداد-الذخيرة-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-سينكوفكا-1081251192.html
القوات الروسية تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا
القوات الروسية تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا
دمرت القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم الخميس، موقع إمداد للقوات الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا في اتجاه كوبيانسكي. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T02:40+0000
2023-09-21T02:40+0000
روسيا
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أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية لوكالة "سبوتنيك": "على اتجاه كوبيانسكي، أصابت الضربات الجوية ونيران مدفعية المجموعة القوة البشرية والمعدات للواءين الآليين 14 و32، واللواءين 25 المحمول جواً، و95 المحمول جواً ووحدات الدفاع الإقليمية في منطقة سينكوفكا. كيسلوفكا، بيريستوفو... وقد تم تدمير موقع إمداد قوات اللواء 115 للوحدة الميكانيكية في منطقة سينكوفكا".وتقع سينكوفكا على بعد عدة كيلومترات شمال شرق كوبيانسك والتي بدأت المعارك فيها منذ أغسطس/ آب الماضي ومستمرة حتى الآن.وفي وقت سابق، أعلن يان غاغين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لوكالة سبوتنيك" أن القوات الروسية "حققت تقدمًا جيدًا في اتجاه كوبيانسك".
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-لمدفعية-مستا-بي-وهي-تدك-مواقع-الأوكرانيين-في-كوبيانسك-فيديو-1081109290.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا

02:40 GMT 21.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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دمرت القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم الخميس، موقع إمداد للقوات الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا في اتجاه كوبيانسكي.
وقال سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية لوكالة "سبوتنيك": "على اتجاه كوبيانسكي، أصابت الضربات الجوية ونيران مدفعية المجموعة القوة البشرية والمعدات للواءين الآليين 14 و32، واللواءين 25 المحمول جواً، و95 المحمول جواً ووحدات الدفاع الإقليمية في منطقة سينكوفكا. كيسلوفكا، بيريستوفو... وقد تم تدمير موقع إمداد قوات اللواء 115 للوحدة الميكانيكية في منطقة سينكوفكا".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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17 سبتمبر, 05:15 GMT
وتقع سينكوفكا على بعد عدة كيلومترات شمال شرق كوبيانسك والتي بدأت المعارك فيها منذ أغسطس/ آب الماضي ومستمرة حتى الآن.
وفي وقت سابق، أعلن يان غاغين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لوكالة سبوتنيك" أن القوات الروسية "حققت تقدمًا جيدًا في اتجاه كوبيانسك".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
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