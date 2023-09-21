https://sputnikarabic.ae/20230921/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-إمداد-الذخيرة-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-سينكوفكا-1081251192.html
القوات الروسية تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا
القوات الروسية تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا
دمرت القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم الخميس، موقع إمداد للقوات الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا في اتجاه كوبيانسكي. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T02:40+0000
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وقال سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية لوكالة "سبوتنيك": "على اتجاه كوبيانسكي، أصابت الضربات الجوية ونيران مدفعية المجموعة القوة البشرية والمعدات للواءين الآليين 14 و32، واللواءين 25 المحمول جواً، و95 المحمول جواً ووحدات الدفاع الإقليمية في منطقة سينكوفكا. كيسلوفكا، بيريستوفو... وقد تم تدمير موقع إمداد قوات اللواء 115 للوحدة الميكانيكية في منطقة سينكوفكا".وتقع سينكوفكا على بعد عدة كيلومترات شمال شرق كوبيانسك والتي بدأت المعارك فيها منذ أغسطس/ آب الماضي ومستمرة حتى الآن.وفي وقت سابق، أعلن يان غاغين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لوكالة سبوتنيك" أن القوات الروسية "حققت تقدمًا جيدًا في اتجاه كوبيانسك".
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-لمدفعية-مستا-بي-وهي-تدك-مواقع-الأوكرانيين-في-كوبيانسك-فيديو-1081109290.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا
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دمرت القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم الخميس، موقع إمداد للقوات الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا في اتجاه كوبيانسكي.
وقال سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية لوكالة "سبوتنيك
": "على اتجاه كوبيانسكي، أصابت الضربات الجوية ونيران مدفعية المجموعة القوة البشرية والمعدات للواءين الآليين 14 و32، واللواءين 25 المحمول جواً، و95 المحمول جواً ووحدات الدفاع الإقليمية في منطقة سينكوفكا. كيسلوفكا، بيريستوفو... وقد تم تدمير موقع إمداد قوات اللواء 115 للوحدة الميكانيكية في منطقة سينكوفكا".
وتقع سينكوفكا على بعد عدة كيلومترات شمال شرق كوبيانسك والتي بدأت المعارك فيها منذ أغسطس/ آب الماضي ومستمرة حتى الآن.
وفي وقت سابق، أعلن يان غاغين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لوكالة سبوتنيك" أن القوات الروسية "حققت تقدمًا جيدًا في اتجاه كوبيانسك
".