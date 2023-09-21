https://sputnikarabic.ae/20230921/النيجر-تحتجز-وزراء-الداخلية-والمال-والنفط-في-عهد-بازوم-بتهم-التآمر-والخيانة-1081268041.html

النيجر تحتجز وزراء الداخلية والمال والنفط في عهد بازوم بتهم التآمر والخيانة

النيجر تحتجز وزراء الداخلية والمال والنفط في عهد بازوم بتهم التآمر والخيانة

أودع المجلس العسكري في النيجر، 3 وزراء من نظام الرئيس السابق محمد بازوم، في السجن بتهم "التآمر والخيانة"، وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام. 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T13:47+0000

2023-09-21T13:47+0000

2023-09-21T13:48+0000

النيجر

أخبار النيجر

أفريقيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079445522_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_9875e4099208a16e34966a38831074bb.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري مطلع على الأمر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الوزراء السابقين للداخلية، حمادو أدامو سولي، والنفط، ساني محمدو إيسوفو، والمال، أحمد جيدود، تم القبض عليهم ووضعهم في السجن بناء على مذكرة اعتقال".وأضاف المصدر أن "الوزراء المحتجزين يواجهون اتهامات بالتآمر والخيانة".يأتي ذلك، بعد يوم، من إعلان المجلس العسكري في النيجر، إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تحت اسم "لجنة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية".وجاء في بيان متلفز تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، أنه "تم إنشاء اللجنة بهدف مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأصول العامة وسوء الإدارة".ولفت البيان إلى أن "اللجنة ستعمل على استعادة جميع الأصول العامة، التي جرى الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني".وكان عسكريون في جيش النيجر، قد أعلنوا، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.في المقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه، كما لقي الحراك العسكري في النيجر إدانات من جانب الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20230910/النيجر-تتهم-فرنسا-بنشر-قوات-في-الدول-المجاورة-استعدادا-لعمل-عسكري-ضدها-1080867175.html

النيجر

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار