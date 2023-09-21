عربي
https://sputnikarabic.ae/20230921/النيجر-تحتجز-وزراء-الداخلية-والمال-والنفط-في-عهد-بازوم-بتهم-التآمر-والخيانة-1081268041.html
النيجر تحتجز وزراء الداخلية والمال والنفط في عهد بازوم بتهم التآمر والخيانة
النيجر تحتجز وزراء الداخلية والمال والنفط في عهد بازوم بتهم التآمر والخيانة
أودع المجلس العسكري في النيجر، 3 وزراء من نظام الرئيس السابق محمد بازوم، في السجن بتهم "التآمر والخيانة"، وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T13:47+0000
2023-09-21T13:48+0000
النيجر
أخبار النيجر
أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079445522_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_9875e4099208a16e34966a38831074bb.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري مطلع على الأمر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الوزراء السابقين للداخلية، حمادو أدامو سولي، والنفط، ساني محمدو إيسوفو، والمال، أحمد جيدود، تم القبض عليهم ووضعهم في السجن بناء على مذكرة اعتقال".وأضاف المصدر أن "الوزراء المحتجزين يواجهون اتهامات بالتآمر والخيانة".يأتي ذلك، بعد يوم، من إعلان المجلس العسكري في النيجر، إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تحت اسم "لجنة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية".وجاء في بيان متلفز تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، أنه "تم إنشاء اللجنة بهدف مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأصول العامة وسوء الإدارة".ولفت البيان إلى أن "اللجنة ستعمل على استعادة جميع الأصول العامة، التي جرى الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني".وكان عسكريون في جيش النيجر، قد أعلنوا، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.في المقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه، كما لقي الحراك العسكري في النيجر إدانات من جانب الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230910/النيجر-تتهم-فرنسا-بنشر-قوات-في-الدول-المجاورة-استعدادا-لعمل-عسكري-ضدها-1080867175.html
النيجر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079445522_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_41a9b2fc872fed2056c3642927049f48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

النيجر تحتجز وزراء الداخلية والمال والنفط في عهد بازوم بتهم التآمر والخيانة

13:47 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 13:48 GMT 21.09.2023)
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOرئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي
رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
تابعنا عبرTelegramNabd
أودع المجلس العسكري في النيجر، 3 وزراء من نظام الرئيس السابق محمد بازوم، في السجن بتهم "التآمر والخيانة"، وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام.
موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري مطلع على الأمر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الوزراء السابقين للداخلية، حمادو أدامو سولي، والنفط، ساني محمدو إيسوفو، والمال، أحمد جيدود، تم القبض عليهم ووضعهم في السجن بناء على مذكرة اعتقال".
وأضاف المصدر أن "الوزراء المحتجزين يواجهون اتهامات بالتآمر والخيانة".
يأتي ذلك، بعد يوم، من إعلان المجلس العسكري في النيجر، إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تحت اسم "لجنة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية".
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
النيجر تتهم فرنسا بنشر قوات في الدول المجاورة استعدادا لعمل عسكري ضدها
10 سبتمبر, 00:52 GMT
وجاء في بيان متلفز تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، أنه "تم إنشاء اللجنة بهدف مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأصول العامة وسوء الإدارة".
ولفت البيان إلى أن "اللجنة ستعمل على استعادة جميع الأصول العامة، التي جرى الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني".
وكان عسكريون في جيش النيجر، قد أعلنوا، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
في المقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه، كما لقي الحراك العسكري في النيجر إدانات من جانب الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:22 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала