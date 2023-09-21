https://sputnikarabic.ae/20230921/برلماني-فرنسي-يطالب-بكبح-جماح-زيلينسكي-بعد-التهم-الواهمة-1081255675.html
برلماني فرنسي يطالب "بكبح جماح" زيلينسكي بعد التهم "الواهمة"
برلماني فرنسي يطالب "بكبح جماح" زيلينسكي بعد التهم "الواهمة"
قال السياسي الفرنسي، رئيس حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، إنه يجب إيقاف فلاديمير زيلينسكي قبل أن تؤدي أفعاله إلى... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T07:41+0000
2023-09-21T07:41+0000
2023-09-21T07:41+0000
العالم
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وكتب: "استدعت بولندا "بشكل عاجل" السفير الأوكراني لدى وزارة الخارجية بعد أن اتهم زيلينسكي البلاد بدعم روسيا (الاتهام بالمناسبة وهم، وهو يعرف بولندا)!".وأشار فيليبو، إلى أن بولندا "أعطته أكثر" وقبلت العديد من اللاجئين الأوكرانيين.وأضاف غاضبا: "هذا يثبت مرة أخرى شخصيته (زيلينسكي) المجنونة والمتقلبة للغاية: فهو لا يريد السلام أبدًا وسيؤدي إلى كارثة إذا لم يتم إيقافه".
https://sputnikarabic.ae/20230919/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-سيتم-تدمير-زيلينسكي-بعد-الكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-1081193551.html
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العالم
برلماني فرنسي يطالب "بكبح جماح" زيلينسكي بعد التهم "الواهمة"
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قال السياسي الفرنسي، رئيس حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، إنه يجب إيقاف فلاديمير زيلينسكي قبل أن تؤدي أفعاله إلى كارثة.
وكتب: "استدعت بولندا "بشكل عاجل" السفير الأوكراني لدى وزارة الخارجية بعد أن اتهم زيلينسكي البلاد بدعم روسيا (الاتهام بالمناسبة وهم، وهو يعرف بولندا)!".
وأشار فيليبو، إلى أن بولندا "أعطته أكثر" وقبلت العديد من اللاجئين الأوكرانيين.
وأضاف غاضبا: "هذا يثبت مرة أخرى شخصيته (زيلينسكي) المجنونة والمتقلبة للغاية: فهو لا يريد السلام أبدًا وسيؤدي إلى كارثة إذا لم يتم إيقافه".