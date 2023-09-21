https://sputnikarabic.ae/20230921/برلماني-لبناني-لسبوتنيك-إسرائيل-تحاول-تثبيت-احتلالها-بتغيير-ملامح-الحدود-الجنوبية-المحتلة-1081268660.html

برلماني لبناني لسبوتنيك: إسرائيل تحاول تثبيت احتلالها بتغيير ملامح الحدود الجنوبية المحتلة

برلماني لبناني لسبوتنيك: إسرائيل تحاول تثبيت احتلالها بتغيير ملامح الحدود الجنوبية المحتلة

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني النائب قاسم هاشم، أن التحركات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان تعد تغييرا مقصودا لمعالم المنطقة من... 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T14:14+0000

2023-09-21T14:14+0000

2023-09-21T14:14+0000

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وقال هاشم، في تصريحات لسبوتنيك اليوم الخميس، إن "الحكومة الإسرائيلية تعمد على جرف التربة وفتح طرقات والقضاء على الأحراج في المنطقة المحتلة من مزارع شبعا وبمحاذاة الأجزاء المحررة، في عملية تغيير ممنهج لطبيعة المنطقة تمهيدا لتثبيت احتلالها ومحاولة ضم هذه الأراضي اللبنانية إلى حدود دولتها المزعومة".وأكد هاشم أن "هذا الفعل مرفوض رفضاً قاطعاً، ويتناقض مع كل الأعراف والتقاليد الدولية التي لا تسمح للمحتل بتغيير معالم الأراضي المحتلة وهذه مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي عليها وضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات التي لا توفر حجرا ولا شجرا ولا بشرا".وأشار إلى أن "الحدود معروفة ومثبتة منذ العام 1923، ولبنان لا يعترف بالخط الأزرق أو الأبيض أو أي حدود مصطنعة فرضها العدو". وكشف هاشم أنه "دعا وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بما أنه يحضر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، للطلب من المجتمع الدولي التحرك الفوري لمواجهة آثار التطورات المستجدة والاستفزازات الإسرائيلية كي لا تستمر هذه الممارسات التي تزيد التوتر وكي لا تستمر سياسة المعايير المزدوجة التي تترك العدو متفلتًا من أية قرارات والتزامات دولية".ويذكر أن الخط الأزرق الذي يسيج الحدود الجنوبية اللبنانية هو خط انسحاب الجيش الإسرائيلي في العام 2000، الذي كان يحتل مناطق عديدة من الجنوب اللبناني.وأشار رئيس بعثة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال باولو سيرا، في وقت سابق إلى أن "عدم وضوح الخط الأزرق بين العلامات ساهم في زيادة التوتر وأن مشروع تعليم الخط الأزرق، الذي بدأ في عام 2007، يسهم في توضيح المسار الدقيق للخط الأزرق

https://sputnikarabic.ae/20230920/نجيب-ميقاتي-يلتقي-وزير-خارجية-قطر-لبحث-الأزمة-الاقتصادية-في-لبنان-1081249192.html

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