https://sputnikarabic.ae/20230921/حاكم-مقاطعة-أورلوف-يعلن-تحييد-طائرتين-مسيرتين-حاولتا-استهداف-منشآت-نفطية-دون-تسجيل-أضرار-1081250821.html
حاكم مقاطعة أورلوف يعلن تحييد طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف منشآت نفطية دون تسجيل أضرار
حاكم مقاطعة أورلوف يعلن تحييد طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف منشآت نفطية دون تسجيل أضرار
أعلن حاكم مقاطعة أورلوف الروسية، أندريه كليتشكوف، تحييد اثنين من الطائرات المسيرة حاولتا الهجوم على منشآت قطاع الوقود والطاقة في المقاطعة، ولم يصب أحد بأذى. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T00:51+0000
2023-09-21T00:51+0000
2023-09-21T00:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102295/90/1022959051_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b669bf5b2ebae835739a8878ef968eca.jpg
ووقال كليتشكوف: "هذه الليلة، تم تحييد اثنين من الطائرات المسيرة حاولتا الهجوم على منشآت قطاع الوقود والطاقة في مقاطعة أورلوف"...وأضاف أن الوضع تحت السيطرة: "ووفقًا للبيانات الأولية، لم يتسبب الهجوم في أي أضرار أو إصابات".في سياق متصل، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، أمس الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".
https://sputnikarabic.ae/20230920/البيت-الأبيض-أوكرانيا-تلقت-من-أمريكا-كل-ما-طلبته-لشن-الهجوم-المضاد-1081249528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102295/90/1022959051_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5f0784898160b894f28b01bd71a77a7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
حاكم مقاطعة أورلوف يعلن تحييد طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف منشآت نفطية دون تسجيل أضرار
00:51 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 00:53 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة أورلوف الروسية، أندريه كليتشكوف، تحييد اثنين من الطائرات المسيرة حاولتا الهجوم على منشآت قطاع الوقود والطاقة في المقاطعة، ولم يصب أحد بأذى.
ووقال كليتشكوف: "هذه الليلة، تم تحييد اثنين من الطائرات المسيرة حاولتا الهجوم على منشآت قطاع الوقود والطاقة في مقاطعة أورلوف"..
.وأضاف أن الوضع تحت السيطرة: "ووفقًا للبيانات الأولية، لم يتسبب الهجوم في أي أضرار أو إصابات".
في سياق متصل، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، أمس الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة
.
وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".