https://sputnikarabic.ae/20230921/حاكم-مقاطعة-أورلوف-يعلن-تحييد-طائرتين-مسيرتين-حاولتا-استهداف-منشآت-نفطية-دون-تسجيل-أضرار-1081250821.html

حاكم مقاطعة أورلوف يعلن تحييد طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف منشآت نفطية دون تسجيل أضرار

حاكم مقاطعة أورلوف يعلن تحييد طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف منشآت نفطية دون تسجيل أضرار

أعلن حاكم مقاطعة أورلوف الروسية، أندريه كليتشكوف، تحييد اثنين من الطائرات المسيرة حاولتا الهجوم على منشآت قطاع الوقود والطاقة في المقاطعة، ولم يصب أحد بأذى. 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T00:51+0000

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ووقال كليتشكوف: "هذه الليلة، تم تحييد اثنين من الطائرات المسيرة حاولتا الهجوم على منشآت قطاع الوقود والطاقة في مقاطعة أورلوف"...وأضاف أن الوضع تحت السيطرة: "ووفقًا للبيانات الأولية، لم يتسبب الهجوم في أي أضرار أو إصابات".في سياق متصل، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، أمس الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".

https://sputnikarabic.ae/20230920/البيت-الأبيض-أوكرانيا-تلقت-من-أمريكا-كل-ما-طلبته-لشن-الهجوم-المضاد-1081249528.html

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