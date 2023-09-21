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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/حاكم-مقاطعة-أورلوف-يعلن-تحييد-طائرتين-مسيرتين-حاولتا-استهداف-منشآت-نفطية-دون-تسجيل-أضرار-1081250821.html
حاكم مقاطعة أورلوف يعلن تحييد طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف منشآت نفطية دون تسجيل أضرار
حاكم مقاطعة أورلوف يعلن تحييد طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف منشآت نفطية دون تسجيل أضرار
أعلن حاكم مقاطعة أورلوف الروسية، أندريه كليتشكوف، تحييد اثنين من الطائرات المسيرة حاولتا الهجوم على منشآت قطاع الوقود والطاقة في المقاطعة، ولم يصب أحد بأذى. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T00:51+0000
2023-09-21T00:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووقال كليتشكوف: "هذه الليلة، تم تحييد اثنين من الطائرات المسيرة حاولتا الهجوم على منشآت قطاع الوقود والطاقة في مقاطعة أورلوف"...وأضاف أن الوضع تحت السيطرة: "ووفقًا للبيانات الأولية، لم يتسبب الهجوم في أي أضرار أو إصابات".في سياق متصل، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، أمس الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".
https://sputnikarabic.ae/20230920/البيت-الأبيض-أوكرانيا-تلقت-من-أمريكا-كل-ما-طلبته-لشن-الهجوم-المضاد-1081249528.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

حاكم مقاطعة أورلوف يعلن تحييد طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف منشآت نفطية دون تسجيل أضرار

00:51 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 00:53 GMT 21.09.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلن حاكم مقاطعة أورلوف الروسية، أندريه كليتشكوف، تحييد اثنين من الطائرات المسيرة حاولتا الهجوم على منشآت قطاع الوقود والطاقة في المقاطعة، ولم يصب أحد بأذى.
ووقال كليتشكوف: "هذه الليلة، تم تحييد اثنين من الطائرات المسيرة حاولتا الهجوم على منشآت قطاع الوقود والطاقة في مقاطعة أورلوف"..
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: أوكرانيا تلقت من أمريكا كل ما طلبته لشن "الهجوم المضاد"
أمس, 20:47 GMT
.وأضاف أن الوضع تحت السيطرة: "ووفقًا للبيانات الأولية، لم يتسبب الهجوم في أي أضرار أو إصابات".
في سياق متصل، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، أمس الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.
وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".
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