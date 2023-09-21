https://sputnikarabic.ae/20230921/خبير-البولنديون-لا-يريدون-الغرق-مع-الأوكرانيين-ويفكرون-الآن-بمصلحة-بلدهم--1081268427.html

خبير: البولنديون لا يريدون الغرق مع الأوكرانيين ويفكرون الآن بمصلحة بلدهم

خبير: البولنديون لا يريدون الغرق مع الأوكرانيين ويفكرون الآن بمصلحة بلدهم

نناقش في هذه الحلقة: الرئيس البولندي يعلن عدم توريد بلاده الأسلحة إلى أوكرانيا، الرئيس السوري بشار الأسد، يصل إلى الصين مع وفد مرافق، لافروف يؤكد أن الغرب... 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T14:03+0000

2023-09-21T14:03+0000

2023-09-21T14:08+0000

راديو

حصاد الأسبوع

العالم العربي

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خبير: البولنديون لا يريدون الغرق مع الأوكرانيين ويفكرون الآن بمصلحة بلدهم خبير: البولنديون لا يريدون الغرق مع الأوكرانيين ويفكرون الآن بمصلحة بلدهم

أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا ستواصل تقديم الدعم العسكري لكييف، قائلا: "لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، استنادا إلى حقيقة أننا نسلح أنفسنا الآن بأحدث الأسلحة". ويقول الخبير في شؤون السياسة الروسية والأوروبية، صدقي زاهر عثمان، في حديث لبرنامجنا:الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى الصين مع وفد مرافق… قمة صينية - سورية وأبعاد سياسية ومكاسب اقتصادية. حول أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت، قال الكاتب والباحث في العلاقات الدولية وإدارة الأزمات، الدكتور محمد نادر العُمري، لبرنامج "حصاد الأسبوع":كما اعتبر الخبير الصيني في الشؤون الدولية في معهد شنغهاي، لي فياتزيان، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الصين يمكن أن تأخذ دور الدولة التي تساعد في إعادة بناء سوريا، ومن المحتمل أن الرئيس بشار الأسد، خلال هذه الزيارة إلى الصين، يرغب في استئناف العلاقات بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي وأيضا مشاركة الصين النشطة في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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