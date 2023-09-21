https://sputnikarabic.ae/20230921/خبير-البولنديون-لا-يريدون-الغرق-مع-الأوكرانيين-ويفكرون-الآن-بمصلحة-بلدهم--1081268427.html
خبير: البولنديون لا يريدون الغرق مع الأوكرانيين ويفكرون الآن بمصلحة بلدهم
خبير: البولنديون لا يريدون الغرق مع الأوكرانيين ويفكرون الآن بمصلحة بلدهم
نناقش في هذه الحلقة: الرئيس البولندي يعلن عدم توريد بلاده الأسلحة إلى أوكرانيا، الرئيس السوري بشار الأسد، يصل إلى الصين مع وفد مرافق، لافروف يؤكد أن الغرب... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T14:03+0000
2023-09-21T14:03+0000
2023-09-21T14:08+0000
راديو
حصاد الأسبوع
العالم العربي
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خبير: البولنديون لا يريدون الغرق مع الأوكرانيين ويفكرون الآن بمصلحة بلدهم
خبير: البولنديون لا يريدون الغرق مع الأوكرانيين ويفكرون الآن بمصلحة بلدهم
أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا ستواصل تقديم الدعم العسكري لكييف، قائلا: "لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، استنادا إلى حقيقة أننا نسلح أنفسنا الآن بأحدث الأسلحة". ويقول الخبير في شؤون السياسة الروسية والأوروبية، صدقي زاهر عثمان، في حديث لبرنامجنا:الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى الصين مع وفد مرافق… قمة صينية - سورية وأبعاد سياسية ومكاسب اقتصادية. حول أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت، قال الكاتب والباحث في العلاقات الدولية وإدارة الأزمات، الدكتور محمد نادر العُمري، لبرنامج "حصاد الأسبوع":كما اعتبر الخبير الصيني في الشؤون الدولية في معهد شنغهاي، لي فياتزيان، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الصين يمكن أن تأخذ دور الدولة التي تساعد في إعادة بناء سوريا، ومن المحتمل أن الرئيس بشار الأسد، خلال هذه الزيارة إلى الصين، يرغب في استئناف العلاقات بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي وأيضا مشاركة الصين النشطة في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
حصاد الأسبوع, العالم العربي, аудио
حصاد الأسبوع, العالم العربي, аудио
خبير: البولنديون لا يريدون الغرق مع الأوكرانيين ويفكرون الآن بمصلحة بلدهم
14:03 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 14:08 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: الرئيس البولندي يعلن عدم توريد بلاده الأسلحة إلى أوكرانيا، الرئيس السوري بشار الأسد، يصل إلى الصين مع وفد مرافق، لافروف يؤكد أن الغرب مسؤول بشكل مباشر عن انهيار أوكرانيا، ناغورني قره باغ بانتظار الحلول السياسية، احتجاجات شعبية في مدينة درنة المنكوبة بسبب الفساد.
أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا ستواصل تقديم الدعم العسكري لكييف، قائلا: "لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، استنادا إلى حقيقة أننا نسلح أنفسنا الآن بأحدث الأسلحة". ويقول الخبير في شؤون السياسة الروسية والأوروبية، صدقي زاهر عثمان، في حديث لبرنامجنا:
بولندا هي أكثر دولة في العالم تقدم مساعدات إلى أوكرانيا، من حيث الناتج الإجمالي المحلي الذي يبلغ 3,2 %، وتقدم هذه المساعدات للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم من حيث الإنفاق على هذه الأزمة، بعد الولايات المتحدة وألمانيا، ونتيجة لذلك، الاقتصاد البولندي يعاني من انكماش حاد بنسبة 0,6 %، ناهيك عن التضخم الاقتصادي، الذي يؤثر بشكل كبير على معيشة المواطنين البولنديين، كل هذه الأمور دفعت بالرئيس البولندي إلى أن يصف أوكرانيا، بالرجل الذي يغرق ويتمسك بكل شيء، ويمكن أن يغرق معه من يتمسك به، ولهذا المسؤولون البولنديون يفكرون في مصلحة بلادهم بالدرجة الأولى، ولا يريدون الغرق مع الأوكرانيين".
الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى الصين مع وفد مرافق… قمة صينية - سورية وأبعاد سياسية ومكاسب اقتصادية. حول أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت، قال الكاتب والباحث في العلاقات الدولية وإدارة الأزمات، الدكتور محمد نادر العُمري، لبرنامج "حصاد الأسبوع":
إن سوريا من أولى الدول العربية التي أقامت علاقات مع الصين عام 1956، والأخيرة دعمت دمشق في مواجهة الإرهاب، وكان لها موقف واضح داخل مجلس الأمن أمام المشاريع الغربية، ربما كان يشوب العلاقات بعض السلبية في الجانب الاقتصادي وعدم رغبة الصين، في الدخول في صدام مباشر مع أمريكا، واليوم بلادنا أمام مرحلة جديدة أكثر إيجابية.
كما اعتبر الخبير الصيني في الشؤون الدولية في معهد شنغهاي، لي فياتزيان، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الصين يمكن أن تأخذ دور الدولة التي تساعد في إعادة بناء سوريا، ومن المحتمل أن الرئيس بشار الأسد، خلال هذه الزيارة إلى الصين، يرغب في استئناف العلاقات بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي وأيضا مشاركة الصين النشطة في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...