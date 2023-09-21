https://sputnikarabic.ae/20230921/دول-بريكس-تدعم-رئاسة-روسيا-للمجموعة--1081251077.html
دول "بريكس" تدعم رئاسة روسيا للمجموعة
دول "بريكس" تدعم رئاسة روسيا للمجموعة
قالت وزرزة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا دعموا رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" التي ستبدأ في عام 2024. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T02:25+0000
2023-09-21T02:25+0000
2023-09-21T02:43+0000
روسيا
الصين
مجموعة بريكس
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وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "عبَّرت البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا عن دعمها الكامل لرئاسة روسيا في منظمة بريكس في عام 2024 وتنظيم القمة السادسة عشرة لبريكس في كازان، بروسيا".وأضاف البيان: "يتوقع الوزراء أيضًا إجراء اجتماع كامل الصيغة لوزراء الخارجية والعلاقات الدولية لدول بريكس في روسيا في عام 2024".وعُقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الماضي، وعززت "بريكس" صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها دول عربية.وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، موافقة مجموعة "بريكس" على انضمام الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية إلى التكتل ليرتفع عدد الأعضاء إلى 11، وستلتحق هذه الدول بالمجموعة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230901/خبراء-روس-وأجانب-يناقشون-نتائج-قمة-بريكس-1080608688.html
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روسيا, الصين, مجموعة بريكس
روسيا, الصين, مجموعة بريكس
دول "بريكس" تدعم رئاسة روسيا للمجموعة
02:25 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 02:43 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
قالت وزرزة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا دعموا رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" التي ستبدأ في عام 2024.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "عبَّرت البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا عن دعمها الكامل لرئاسة روسيا في منظمة بريكس في عام 2024 وتنظيم القمة السادسة عشرة لبريكس في كازان، بروسيا".
وأضاف البيان: "يتوقع الوزراء أيضًا إجراء اجتماع كامل الصيغة لوزراء الخارجية والعلاقات الدولية لدول بريكس في روسيا في عام 2024".
وعُقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الماضي، وعززت "بريكس" صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها دول عربية.
وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، موافقة مجموعة "بريكس" على انضمام الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية إلى التكتل ليرتفع عدد الأعضاء إلى 11، وستلتحق هذه الدول بالمجموعة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2024.