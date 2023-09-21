https://sputnikarabic.ae/20230921/شراكة-روسية-صينية-هل-تقوض-نفوذ-واشنطن؟-1081263268.html

شراكة روسية صينية.. هل تقوض نفوذ واشنطن؟

شراكة روسية صينية.. هل تقوض نفوذ واشنطن؟

الشراكة الروسية الصينية في المجالات المختلفة، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، والرؤية الموحدة لتطبيق الأفكار التي توازي العالم، من خلال تشكيل عالم متعدد الأقطاب،... 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T12:37+0000

2023-09-21T12:37+0000

2023-09-21T12:37+0000

راديو

مساحة حرة

الصين

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/15/1081262893_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_d14bc83fc7b13fccfb8f2a72e35e1a0b.png

شراكة روسية صينية.. هل تقوض نفوذ واشنطن شراكة روسية صينية.. هل تقوض نفوذ واشنطن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في سان بطرسبورغ، أن الجانبين متفقان على ضرورة تشكيل عالم متعدد الأقطاب.كما تشدد موسكو على أهمية التعاون الصيني الروسي لتحقيق العدالة في الشؤون الدولية، وذلك من خلال ثقة سياسية متبادلة وتعزيز التبادل في المجالات كافة وتطوير كفاءة العمل الجماعي في المنظمات السياسية والاقتصادية مثل بريكس وشنغهاي.وزير الخارجية الصيني، شدد على ضرورة العمل بين البلدين من أجل تعزيز تعاونهما إزاء الوضع الدولي الذي وصفه بالمعقد، مشيرا إلى أنه ينبغي على الطرفين تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية حقوقهما ومصالحهما المشروعة وبذل جهود جديدة لتعزيز النظام الدولي دعمًا للمساواة والعدالة.في هذا الصدد، قال مستشار معهد الحزام والطريق في جامعة بكين، حسن الدعجة، إن اللقاء بين الرئيس الروسي ووزير الخارجية الصيني، يأتي ضمن تبادل الزيارات بين روسيا والدول الأروآسيوية وتعزيز التعاون مع هذه الدول.واعتبر أن اللقاء جاء ضمن الجهود الروسية الصينية في اتجاه الدفع تعدد الأقطاب، الذي أصبح أمرا واقعا حتى يكون العالم أكثر أمنًا واستقرارا.من جهتها، ترى الكاتبة الصحفية، سعاد ياي شين هوا، أن العلاقة الصينية الروسية تتطور باستمرار خاصة مع الضغوط الغربية على البلدينوأوضحت أن العلاقة بين روسيا والصين لم تقل، في ظل تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين على المستوى الرئاسي، من خلال الزيارات المتبادلة، ودعم اتفاقيات التعاون وارتفاع الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى مستوى جديد في المجالات المختلفة.من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، محمد موسى، العلاقة الروسية الصينية "علامة فارقة" في ظل التحولات الكبرى على المستوى السياسي والجوسياسي والاقتصادي.وقال إن البلدين أصبحا بحاجة بعضهما وفي ذلك تكامل سياسي واقتصادي، لتشكيل قوة أخرى لتعدد الأقطاب عالميا.وأوضح أن ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين هذا العام ارتفع بنسبة 25%، يعني تعزيز العلاقات لسنوات كبيرة بعد استكمال المشاريع المشتركة للوصول إلى مئتي مليار.

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, الصين, روسيا, аудио