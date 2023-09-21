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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/صحفي-أمريكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ألغت-الهجوم-بالفعل-بعد-أسابيع-من-الخسائر-الفادحة-1081267919.html
صحفي أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية ألغت الهجوم بالفعل بعد أسابيع من الخسائر الفادحة
صحفي أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية ألغت الهجوم بالفعل بعد أسابيع من الخسائر الفادحة
صرح الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، أن الجيش الأوكراني أوقف الهجوم فعليا بعد أسابيع من الخسائر الفادحة. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T13:49+0000
2023-09-21T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقل هيرش عن مسؤول لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستخبارية قوله: "بعد عدة أسابيع من الخسائر الفادحة والتقدم الضئيل، فضلا عن الخسائر المروعة في الدبابات والمركبات المدرعة، قامت الوحدات الرئيسية في الجيش الأوكراني، دون الإعلان عن ذلك، بإلغاء الهجوم فعليا".ويقتبس هيرش كلمات ضابط مخابرات أمريكي لم يذكر اسمه: "الحقيقة هي أنه إذا صدرت الأوامر للجيش الأوكراني بمواصلة الهجوم، فسوف يتمرد الجيش. الجنود لا يريدون أن يموتوا بعد الآن، لكن هذا لا يتوافق مع الهراء الذي كتبه البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن".وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230918/وسائل-إعلام-حلفاء-كييف-كانوا-يعلقون-آمالا-كبيرة-على-الهجوم-المضاد-1081164464.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحفي أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية ألغت الهجوم بالفعل بعد أسابيع من الخسائر الفادحة

13:49 GMT 21.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، أن الجيش الأوكراني أوقف الهجوم فعليا بعد أسابيع من الخسائر الفادحة.
ونقل هيرش عن مسؤول لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستخبارية قوله: "بعد عدة أسابيع من الخسائر الفادحة والتقدم الضئيل، فضلا عن الخسائر المروعة في الدبابات والمركبات المدرعة، قامت الوحدات الرئيسية في الجيش الأوكراني، دون الإعلان عن ذلك، بإلغاء الهجوم فعليا".
ويقتبس هيرش كلمات ضابط مخابرات أمريكي لم يذكر اسمه: "الحقيقة هي أنه إذا صدرت الأوامر للجيش الأوكراني بمواصلة الهجوم، فسوف يتمرد الجيش. الجنود لا يريدون أن يموتوا بعد الآن، لكن هذا لا يتوافق مع الهراء الذي كتبه البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن".
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام: حلفاء كييف كانوا يعلقون آمالا كبيرة على الهجوم المضاد
18 سبتمبر, 16:41 GMT
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
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