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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/صحفي-أمريكي-زيلينسكي-يصر-على-مواصلة-الصراع-مع-روسيا-1081265153.html
صحفي أمريكي: زيلينسكي وبايدن غير مهتمين بوضع حد "للمذبحة"
صحفي أمريكي: زيلينسكي وبايدن غير مهتمين بوضع حد "للمذبحة"
أفاد الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، بأن فلاديمير زيلينسكي يصر على مواصلة الصراع مع روسيا، ولا يوجد في كييف وواشنطن حديث عن مفاوضات ووقف... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T13:08+0000
2023-09-21T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال هيرش نقلا عن مصادر: "الحرب مستمرة لأن زيلينسكي يصر عليها. لا يوجد نقاش حول هدنة في مقره أو في البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن وهم غير مهتمين بمفاوضات تضع حدا للمذبحة". وأضاف هيرش نقلا عن مصدر استخباراتي، وكما يشير المصدر، فإن كل تصريحات كييف حول الهجوم المضاد الناجح هي أكاذيب، إذ لم تكتسب القوات الأوكرانية سوى قطع متفرقة من الأرض، ويتم قياس وتيرة تقدمها بالأمتار في الأسبوع.ونقل عن مسؤول استخباراتي أمريكي لم يذكر اسمه قوله: "الحرب انتهت. لقد انتصرت روسيا. لم يعد هناك أي هجوم أوكراني، لكن البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية يجب أن يدعموا الكذبة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230921/-البنتاغون-يصف-أوكرانيا-بمختبر-لدراسة-الابتكارات-العسكرية-1081260759.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحفي أمريكي: زيلينسكي وبايدن غير مهتمين بوضع حد "للمذبحة"

13:08 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 13:15 GMT 21.09.2023)
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أفاد الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، بأن فلاديمير زيلينسكي يصر على مواصلة الصراع مع روسيا، ولا يوجد في كييف وواشنطن حديث عن مفاوضات ووقف لإطلاق النار.
وقال هيرش نقلا عن مصادر: "الحرب مستمرة لأن زيلينسكي يصر عليها. لا يوجد نقاش حول هدنة في مقره أو في البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن وهم غير مهتمين بمفاوضات تضع حدا للمذبحة".
وأضاف هيرش نقلا عن مصدر استخباراتي، وكما يشير المصدر، فإن كل تصريحات كييف حول الهجوم المضاد الناجح هي أكاذيب، إذ لم تكتسب القوات الأوكرانية سوى قطع متفرقة من الأرض، ويتم قياس وتيرة تقدمها بالأمتار في الأسبوع.
ونقل عن مسؤول استخباراتي أمريكي لم يذكر اسمه قوله: "الحرب انتهت. لقد انتصرت روسيا. لم يعد هناك أي هجوم أوكراني، لكن البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية يجب أن يدعموا الكذبة".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يصف أوكرانيا بمختبر لدراسة الابتكارات العسكرية
11:40 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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