https://sputnikarabic.ae/20230921/صحفي-أمريكي-زيلينسكي-يصر-على-مواصلة-الصراع-مع-روسيا-1081265153.html
صحفي أمريكي: زيلينسكي وبايدن غير مهتمين بوضع حد "للمذبحة"
صحفي أمريكي: زيلينسكي وبايدن غير مهتمين بوضع حد "للمذبحة"
أفاد الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، بأن فلاديمير زيلينسكي يصر على مواصلة الصراع مع روسيا، ولا يوجد في كييف وواشنطن حديث عن مفاوضات ووقف... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T13:08+0000
2023-09-21T13:08+0000
2023-09-21T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال هيرش نقلا عن مصادر: "الحرب مستمرة لأن زيلينسكي يصر عليها. لا يوجد نقاش حول هدنة في مقره أو في البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن وهم غير مهتمين بمفاوضات تضع حدا للمذبحة". وأضاف هيرش نقلا عن مصدر استخباراتي، وكما يشير المصدر، فإن كل تصريحات كييف حول الهجوم المضاد الناجح هي أكاذيب، إذ لم تكتسب القوات الأوكرانية سوى قطع متفرقة من الأرض، ويتم قياس وتيرة تقدمها بالأمتار في الأسبوع.ونقل عن مسؤول استخباراتي أمريكي لم يذكر اسمه قوله: "الحرب انتهت. لقد انتصرت روسيا. لم يعد هناك أي هجوم أوكراني، لكن البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية يجب أن يدعموا الكذبة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230921/-البنتاغون-يصف-أوكرانيا-بمختبر-لدراسة-الابتكارات-العسكرية-1081260759.html
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روسيا, العالم
صحفي أمريكي: زيلينسكي وبايدن غير مهتمين بوضع حد "للمذبحة"
13:08 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 13:15 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
أفاد الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، بأن فلاديمير زيلينسكي يصر على مواصلة الصراع مع روسيا، ولا يوجد في كييف وواشنطن حديث عن مفاوضات ووقف لإطلاق النار.
وقال هيرش نقلا عن مصادر: "الحرب مستمرة لأن زيلينسكي يصر عليها. لا يوجد نقاش حول هدنة في مقره أو في البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن وهم غير مهتمين بمفاوضات تضع حدا للمذبحة".
وأضاف هيرش نقلا عن مصدر استخباراتي، وكما يشير المصدر، فإن كل تصريحات كييف حول الهجوم المضاد الناجح هي أكاذيب، إذ لم تكتسب القوات الأوكرانية سوى قطع متفرقة من الأرض، ويتم قياس وتيرة تقدمها بالأمتار في الأسبوع.
ونقل عن مسؤول استخباراتي أمريكي لم يذكر اسمه قوله: "الحرب انتهت. لقد انتصرت روسيا. لم يعد هناك أي هجوم أوكراني، لكن البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية يجب أن يدعموا الكذبة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.