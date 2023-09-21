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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/طائرة-روسية-مسيرة-تحقق-إصابة-دقيقة-لبرج-مدفع-أوكراني-فيديو-1081257856.html
طائرة روسية مسيرة تحقق إصابة دقيقة لبرج مدفع أوكراني... فيديو
طائرة روسية مسيرة تحقق إصابة دقيقة لبرج مدفع أوكراني... فيديو
أثبتت الطائرات دون طيار جدارتها في الحروب المعاصرة، وبرع عناصر الجيش الروسي باستخدام هذا السلاح بكفاءة عالية، لا سيما في العملية العسكرية الخاصة. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T09:11+0000
2023-09-21T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو وثق قيام مقاتلي القوات الخاصة المجوقلة الروسية تدمير مدفع "غفوزديكا" مع الذخيرة الملحقة به.شاهد أيضا... راجمة أوكرانية تتفاجأ بقذيفة روسية أثناء عملها... فيديو"سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

طائرة روسية مسيرة تحقق إصابة دقيقة لبرج مدفع أوكراني... فيديو

09:11 GMT 21.09.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أثبتت الطائرات دون طيار جدارتها في الحروب المعاصرة، وبرع عناصر الجيش الروسي باستخدام هذا السلاح بكفاءة عالية، لا سيما في العملية العسكرية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو وثق قيام مقاتلي القوات الخاصة المجوقلة الروسية تدمير مدفع "غفوزديكا" مع الذخيرة الملحقة به.

واستخدم الجنود الروس طائرة مسيرة للقيام بالمهمة، ونتيجة لإصابة دقيقة، تم تدمير برج المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل في موقع إطلاق نار مموه.

شاهد أيضا... راجمة أوكرانية تتفاجأ بقذيفة روسية أثناء عملها... فيديو
"سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية.
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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:22 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
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