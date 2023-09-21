طائرة روسية مسيرة تحقق إصابة دقيقة لبرج مدفع أوكراني... فيديو
© Sputnik . Viktor Antonyuk/
أثبتت الطائرات دون طيار جدارتها في الحروب المعاصرة، وبرع عناصر الجيش الروسي باستخدام هذا السلاح بكفاءة عالية، لا سيما في العملية العسكرية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو وثق قيام مقاتلي القوات الخاصة المجوقلة الروسية تدمير مدفع "غفوزديكا" مع الذخيرة الملحقة به.
واستخدم الجنود الروس طائرة مسيرة للقيام بالمهمة، ونتيجة لإصابة دقيقة، تم تدمير برج المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل في موقع إطلاق نار مموه.