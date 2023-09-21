https://sputnikarabic.ae/20230921/عملاق-الأمن-السيبراني-الروسي-يفتتح-أول-فرع-له-في-عاصمة-عربية-1081256765.html
"عملاق الأمن السيبراني الروسي" يفتتح أول مركز له في عاصمة عربية
"عملاق الأمن السيبراني الروسي" يفتتح أول مركز له في عاصمة عربية
كجزء من مبادرتها العالمية الرامية إلى بناء الثقة وضمان سلامة حلولها وعملياتها، افتتحت شركة "كاسبرسكي" الروسية "مركز الشفافية" (Transparency Center) الأول لها... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T08:27+0000
2023-09-21T08:27+0000
2023-09-21T08:30+0000
العالم العربي
السعودية
علوم
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تعتبر هذا المركز هو الأول من نوعه للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وافتتح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي هيثم بن عبد الرحمن العوهلي المنشأة في حفل حضره مسؤولون من الوزارة وشركة التكنولوجيا وعدد من الصناعيين.موضحا أنه بينما تشهد المملكة العربية السعودية عملية تطوير، فإن الشركة في وضع مناسب لأداء دور حاسم في الحفاظ على الأمن السيبراني عبر مختلف التقنيات، بما في ذلك أنظمة المؤسسات، وإنترنت الأشياء، وأنظمة التصنيع، وبيئات المراقبة.وقال إن الاستخدام المتزايد للأجهزة الذكية في المنازل سيزيد من ضرورة اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني في المستقبل، بحسب ما نقل موقع "arabnews".مشيرا إلى أن المملكة تعد من أهم أسواق الشركة، إذ تساهم بشكل كبير في نموها الإجمالي.من جهته صرح محمد هاشم، المدير العام لشركة "كاسبرسكي السعودية والبحرين"، بأن الشركة تعمل مع الحكومة السعودية لتعزيز الأمن السيبراني منذ ما يقرب من خمس سنوات.مضيفا: "لدينا شراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة حيث عملنا معهم بشكل وثيق على مدى السنوات الخمس الماضية، ونظمنا معسكرات تدريب وبرامج تدريبية للأمن السيبراني تهدف إلى دعم الطلاب السعوديين. بالإضافة إلى ذلك، لدينا مراكز الشفافية، وهي طريقتنا الخاصة لتقديم المزيد من الدعم للطلاب السعوديين لإعدادهم للسوق بخبرة في مجال الأمن السيبراني".
https://sputnikarabic.ae/20201005/كاسبيرسكي-تكتشف-تهديدا-جديدا-لبيانات-المستخدم-1046736969.html
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العالم العربي, السعودية, علوم
العالم العربي, السعودية, علوم
"عملاق الأمن السيبراني الروسي" يفتتح أول مركز له في عاصمة عربية
08:27 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 08:30 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
كجزء من مبادرتها العالمية الرامية إلى بناء الثقة وضمان سلامة حلولها وعملياتها، افتتحت شركة "كاسبرسكي" الروسية "مركز الشفافية" (Transparency Center) الأول لها في الرياض.
تعتبر هذا المركز هو الأول من نوعه للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وافتتح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي هيثم بن عبد الرحمن العوهلي المنشأة في حفل حضره مسؤولون من الوزارة وشركة التكنولوجيا وعدد من الصناعيين.
وصف يوجين كاسبيرسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كاسبيرسكي"، إن هدف المركز هو تعزيز مبادرات التحول الرقمي في المملكة.
موضحا أنه بينما تشهد المملكة العربية السعودية عملية تطوير، فإن الشركة في وضع مناسب لأداء دور حاسم في الحفاظ على الأمن السيبراني عبر مختلف التقنيات
، بما في ذلك أنظمة المؤسسات، وإنترنت الأشياء، وأنظمة التصنيع، وبيئات المراقبة.
وقال إن الاستخدام المتزايد للأجهزة الذكية في المنازل سيزيد من ضرورة اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني في المستقبل، بحسب ما نقل
موقع "arabnews".
وأوضح كاسبرسكي أن الشركة اختارت الرياض كمكان لإنشاء أول منشأة لها في الشرق الأوسط لتتوافق بشكل وثيق مع أهداف رؤية 2030.
مشيرا إلى أن المملكة تعد من أهم أسواق الشركة، إذ تساهم بشكل كبير في نموها الإجمالي.
من جهته صرح محمد هاشم، المدير العام لشركة "كاسبرسكي السعودية والبحرين"، بأن الشركة تعمل مع الحكومة السعودية لتعزيز الأمن السيبراني منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وقال هاشم: "لدينا بالفعل الكثير من المبادرات مع الحكومة السعودية التي تستهدف الطلاب في المدارس والجامعات".
مضيفا: "لدينا شراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة حيث عملنا معهم بشكل وثيق على مدى السنوات الخمس الماضية، ونظمنا معسكرات تدريب وبرامج تدريبية للأمن السيبراني تهدف إلى دعم الطلاب السعوديين. بالإضافة إلى ذلك، لدينا مراكز الشفافية، وهي طريقتنا الخاصة لتقديم المزيد من الدعم للطلاب السعوديين لإعدادهم للسوق بخبرة في مجال الأمن السيبراني".