https://sputnikarabic.ae/20230921/قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-مدينة-نابلس-وتحاصر-منزلا-وتطلق-صوبه-صاروخين-1081277739.html
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس وتحاصر منزلا وتطلق صوبه صاروخين.. فيديو
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس وتحاصر منزلا وتطلق صوبه صاروخين.. فيديو
أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي صارخين نحو منزل في مدينة نابلس ودعت شابا عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه والخروج من المنزل المحاصر، حسب ما أفاد به شاهد عيان لمراسل... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T21:26+0000
2023-09-21T21:26+0000
2023-09-21T21:32+0000
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رام الله - سبوتنيك. وتدور اشتباكات عنيفة داخل أحياء في مدينة نابلس بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.ودفعت قوات الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة نابلس لتنفيذ العملية العسكرية المستمرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نابلس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار نابلس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس وتحاصر منزلا وتطلق صوبه صاروخين.. فيديو
21:26 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 21:32 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي صارخين نحو منزل في مدينة نابلس ودعت شابا عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه والخروج من المنزل المحاصر، حسب ما أفاد به شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك".
رام الله - سبوتنيك. وتدور اشتباكات عنيفة داخل أحياء في مدينة نابلس بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.
ودفعت قوات الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة
لمدينة نابلس لتنفيذ العملية العسكرية المستمرة.