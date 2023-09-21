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قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس وتحاصر منزلا وتطلق صوبه صاروخين.. فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230921/قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-مدينة-نابلس-وتحاصر-منزلا-وتطلق-صوبه-صاروخين-1081277739.html
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس وتحاصر منزلا وتطلق صوبه صاروخين.. فيديو
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس وتحاصر منزلا وتطلق صوبه صاروخين.. فيديو
أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي صارخين نحو منزل في مدينة نابلس ودعت شابا عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه والخروج من المنزل المحاصر، حسب ما أفاد به شاهد عيان لمراسل... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T21:26+0000
2023-09-21T21:32+0000
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رام الله - سبوتنيك. وتدور اشتباكات عنيفة داخل أحياء في مدينة نابلس بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.ودفعت قوات الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة نابلس لتنفيذ العملية العسكرية المستمرة.
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أخبار نابلس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار نابلس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس وتحاصر منزلا وتطلق صوبه صاروخين.. فيديو

21:26 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 21:32 GMT 21.09.2023)
© Sputnik قوات الجيش الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس
 قوات الجيش الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
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أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي صارخين نحو منزل في مدينة نابلس ودعت شابا عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه والخروج من المنزل المحاصر، حسب ما أفاد به شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك".
رام الله - سبوتنيك. وتدور اشتباكات عنيفة داخل أحياء في مدينة نابلس بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.
ودفعت قوات الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة نابلس لتنفيذ العملية العسكرية المستمرة.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
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