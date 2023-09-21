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https://sputnikarabic.ae/20230921/مسؤول-إسرائيلي-مطار-بن-غوريون-يتعرض-لتشويش-من-دولتين-عربيتين-1081261565.html
مسؤول إسرائيلي: مطار بن غوريون يتعرض لتشويش من دولتين عربيتين
مسؤول إسرائيلي: مطار بن غوريون يتعرض لتشويش من دولتين عربيتين
تسبب عمليات التشويش التي تتعرض لها الطائرات بمطار بن غوريون الإسرائيلي في جدل داخل إسرائيل، وسط انتقادات لتعامل السلطات الإسرائيلية مع الأمر. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T11:56+0000
2023-09-21T11:56+0000
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وقال مسؤول إسرائيلي إن المطار يتعرض لهذه العمليات منذ سنوات، مشيرا إلى أنها تستهدف أجهزة التموضع العالمي "جي بي إس"، حسبما ذكر موقع "آي - 24" الإسرائيلي، اليوم الخميس.وبعدما ذكرت هيئة المطارات، أمس الأربعاء، أن المطار يتعرض لعمليات تشويش مجهولة المصدر بصورة متواصلة، أكد المسؤول الإسرائيلي أنها تصدر من سوريا ولبنان.وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن عمليات التشويش التي يشهدها المطار منذ سنوات، أصبحت أكبر، لكنها لم تتسبب في أي أضرار للطائرات التي تم تجهيزها بوسائل ملاحية إضافية لمواجهة أي عمليات تشويش تستهدفها.ولفت الموقع إلى أنه تم تزويد مطار بن غوريون بأحدث معدات سلامة الطيران عالميا، بينما ينتقد الطيارون طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع هذا الأمر، محذرين من تأثيرها على سلامة الطائرات خاصة أنها تستهدف أجهزة "جي بي إس" الخاصة بهبوط الطائرات.يذكر أنه في عام 2019، شهد مطار بن غوريون تعطل نظام تحديد المواقع، وتم الإعلان عنه، مع التأكيد أنه لا يعرض سلامة الطائرات للخطر.
https://sputnikarabic.ae/20230407/سلطة-المطارات-الإسرائيلية-قرار-بتحويل-الطيران-المدني-في-مطار-بن-غوريون-الدولي-إلى-مسارات-أخرى-1075628027.html
https://sputnikarabic.ae/20200118/-إمكانيات-نظام-التشويش-الإيرانييمكنه-تعطيل-طائرة-مسيرة-بدقائق-1044098407.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان

مسؤول إسرائيلي: مطار بن غوريون يتعرض لتشويش من دولتين عربيتين

11:56 GMT 21.09.2023
© AP Photo / Dan Baliltyمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Dan Balilty
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تسبب عمليات التشويش التي تتعرض لها الطائرات بمطار بن غوريون الإسرائيلي في جدل داخل إسرائيل، وسط انتقادات لتعامل السلطات الإسرائيلية مع الأمر.
وقال مسؤول إسرائيلي إن المطار يتعرض لهذه العمليات منذ سنوات، مشيرا إلى أنها تستهدف أجهزة التموضع العالمي "جي بي إس"، حسبما ذكر موقع "آي - 24" الإسرائيلي، اليوم الخميس.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 14 أبريل/ نيسان 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
المطارات الإسرائيلية تعلن تحويل الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى
7 أبريل, 04:33 GMT
وبعدما ذكرت هيئة المطارات، أمس الأربعاء، أن المطار يتعرض لعمليات تشويش مجهولة المصدر بصورة متواصلة، أكد المسؤول الإسرائيلي أنها تصدر من سوريا ولبنان.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن عمليات التشويش التي يشهدها المطار منذ سنوات، أصبحت أكبر، لكنها لم تتسبب في أي أضرار للطائرات التي تم تجهيزها بوسائل ملاحية إضافية لمواجهة أي عمليات تشويش تستهدفها.
رادار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2020
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18 يناير 2020, 06:19 GMT
ولفت الموقع إلى أنه تم تزويد مطار بن غوريون بأحدث معدات سلامة الطيران عالميا، بينما ينتقد الطيارون طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع هذا الأمر، محذرين من تأثيرها على سلامة الطائرات خاصة أنها تستهدف أجهزة "جي بي إس" الخاصة بهبوط الطائرات.
يذكر أنه في عام 2019، شهد مطار بن غوريون تعطل نظام تحديد المواقع، وتم الإعلان عنه، مع التأكيد أنه لا يعرض سلامة الطائرات للخطر.
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